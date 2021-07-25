自由廣場》人家太空艙 我們還在商務艙

◎ 王信斌

歐美近來掀起太空旅行熱，繼維珍銀河創辦人布蘭森搶先上太空後，日前世界首富、亞馬遜創辦人貝佐斯也搭乘自家公司「藍色起源」的無人駕駛太空船「新謝帕德號」火箭，升空到距離地表一百公里處的卡門線（國際航空機構定義的大氣層與太空的界線）。而有「鋼鐵人」之稱的特斯拉暨SpaceX執行長馬斯克，也積極試射可回收式火箭「獵鷹九號」，未來計畫要進行人類太空旅行及火星移民的終極目標。可見發展航太領域包括火箭燃料科技、太空生理醫學、衛星資通訊及天文物理學等，是未來人類拓展活動範圍以延續文化生命的新顯學。軍事方面，幾個大國也相繼成立太空軍，成為陸海空軍外的第四軍種，台灣不能自外於這個潮流，必須急起直追，加速發展太空科技及相關產業。

反觀台灣，上週網路輿論卻陷入東京奧運選手搭經濟艙的無意義爭吵中，無限迴圈地把格局眼界縮到綁手綁腳、畫地自限，政府高層競相致歉，簡直匪夷所思！相較於美國掀起太空旅行熱潮，像極了小打小鬧小家子氣的肥皂劇。

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領導者及媒體應放大格局，集中資源及專注力在國內太空科技研發、基礎科學教育、高階人才培育等有助提升國家競爭力的各種措施。媒體對於無意義的口水戰也應適可而止，避免過度報導洗版。

有遠見的領導者必須讓人民看見未來發展願景，人因夢想而偉大，美國年輕人未來的夢想之一是太空旅行或火星移民，台灣年輕人卻只期待搭商務艙嗎？看看別人，想想自己，台灣加油！

（作者為台北市基層診所醫事人員）

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