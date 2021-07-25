自由廣場》媒體應正名東奧「台灣隊」

◎ 彭睿仁

在中國長年滲透國際組織並運用其官方影響力打壓下，「中華台北」幾乎已成我國參與國際賽事的唯一稱呼，但在本屆東京奧運開幕式報導中，日本公共媒體NHK主播將「中華台北」稱為「台灣」隊，除了是台日友好的展現，更是協助我國破除「中華台北」魔咒邁出的一大步。NHK主播幫我國代表隊正名，必然不是個人一時興起，間接推論應有官方背後的定調，這也等於日本政府支持台灣的行動逐漸具體化並浮上檯面。

然與此同時，國內卻仍有多家媒體自稱「中華隊」，但社會大眾都知道，黨國時期將「Chinese Taipei」稱之為「中華台北」，就是為了維持中華民國才是真正中國代表的自我安慰，實際上根本是自欺欺人的「中國台北」。若加上「中華」奧會會旗上的黨徽，更坐實「黨徽」通「國徽」，「中華」、「中國」傻傻分不清楚的現狀。

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更令人感嘆者在於，當多家廣電、平面及社群媒體跟風放送「中華隊」用語之時，做為國家對發新聞發聲管道的「中央通訊社」，在官方網頁相關新聞居然沿用舊習稱我國代表隊為「中華隊」。姑且不論我國現時能否在國際奧會將「Chinese Taipei」改為「Taiwan」或「Formosa」，但在國內，中央社第一時間未能呼應日本，並在所有新聞標題及版面上正名為台灣代表隊，根本失了「國家通訊社」的身分。

基於國際政治現實，或許台灣國家隊選手在奧運還無法以「Taiwan」之名參賽，但包括中央社在內的國內媒體，都還在自稱「中華隊」，豈非自我矮化，並讓國際誤以為台灣政府樂見自己的國家代表隊被稱為「中國台北」（Chinese Taipei）？

當中國威脅造成東亞、印太區域各國的嚴重反彈，且國際情勢逐漸有利於台灣地位之時，我國政府單位及官方媒體應破除威權時期的舊稱，在國內率先以「台灣隊」的稱呼代替「中華隊」，以「台灣健兒」代替「中華健兒」。如果國內官方媒體還保持黨國時期的符號及用語，連做為領頭羊呼應國際的基本作為都沒有，那又如何對得起無懼中國施壓、願與我國一起「抗中保台」的國際友人呢？

（作者為台灣教授協會副秘書長、東吳大學政治學系兼任助理教授）

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