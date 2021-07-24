自由廣場》從200/8760談即時電價制度

◎ 劉志文

近日傳出台電公司正在規劃「即時電價」制度，依照用電充裕狀況訂出「綠、黃、紅」三種顏色電價，未來有參與「即時電價」制度智慧電錶用戶，可收到簡訊預告隔天電價資訊，提醒用戶明天是哪種顏色的電價，何時是電價高峰或低峰，以提前告知用戶可轉移用電時段，進而改變其用電行為。此一制度若實施順利，可預期的是，大部分的用戶可因此改變用電行為，使整體用電的尖峰及離峰差距縮小，負載曲線成平滑狀，讓發輸配電設備有較均衡負載使用率，進而提升系統整體效率與安全性，有效降低尖峰發電成本，將有助於全民的用電效率。

「即時電價」制度在國外由來已久，已是國際趨勢。國際間，以電業優等生南加州愛迪生電力公司( Southern California Edison) 為例，其即時電價制度，針對不同季節都有提供給用戶不同的即時電價方案價格表。簡單的說，它就是利用氣溫轉換成電價時間表，溫度越高，電價越高。譬如當用戶知道今天的洛杉磯市中心最高氣溫後，就能知道隔天24小時的每小時電價費率，他也就能夠提前針對明天的用電行為作規劃。而與我們鄰近的日本，實施電力自由化多年，光是售電公司就有超過6百家，更累計有多達1000種不同用電方案，供用戶自行選擇使用。

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此外，「即時電價」制度也是電力管理中很重要的課題，不僅是需求面管理制度之一，也是達成電網低碳排、高效率、高可靠度、高韌性與用戶電費可負擔(affordable)等現代化電力系統特徵的經濟誘因。台灣地狹人稠，土地寸土寸金，逢供電疑慮時，不先思考解決與管理的方法，就先考慮大量蓋電廠的想法，已是過去傳統思維，尤其建置電廠耗費眾多資源與成本，後續恐亦將對環境與土地皆造成重大衝擊。因此如何巧妙運用「時間電價」來改善用電行為，促成需求面管理，就更顯凸顯出主事者的智慧。

實際上，根據台電公司的負載數據顯示，台灣一年8,760個小時中，其實僅有約200小時負載較高，把這200個小時的尖峰移到其他離峰時間，使負載輪廓越扁平，使得發電機組不用上上下下大幅度改變發電量，電網會較安全穩定。譬如台電若先預知我們明天晚上七點的電費比較貴，我們可以提早六點開冷氣把室溫降下來，七點再關機一小時，就可以聰明省電費。透過類似這樣的行為，不僅讓發電成本下降，用戶也可以省下電費，也不用無止境蓋電廠追求尖峰成長，且系統因供電裕度增加，而變更穩定，怎麼算都是非常划得來的機制。因此，推動有效的即時電價與需量反應方案措施，相較於增設電廠，將可兼具經濟性與時效性。

2050淨零碳排已成為國際各國能源戰略目標，歐美亦即將實施邊境碳稅機制，減碳不僅已攸關產業競爭力，更是生存保衛戰。臺灣為出口導向國家，電網現代化、無碳化至關重要，除了要積極發展再生能源，運用「即時電價」與「需量反應」做好電力管理也是維持供電穩定的方法，而國際優秀電業的即時電價機制不僅公開透明且容易讓用戶理解，讓用戶大眾能夠有所依循。可預期的是，「即時電價」實施後，透過智慧電網之相關技術，電業機關可透過即時電價等動態電價方案供用戶選用，並藉由其離峰、尖峰用電價差的誘因，促使用戶改變用電行為與降低碳排之需求面管理，有效為臺灣達到供電穩定，實為臺灣電網現代化重要里程碑。

（作者現任台灣大學電機系教授）

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