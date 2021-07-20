自由廣場》藍白應該為批評不買疫苗道歉

◎ 潘寬

武漢肺炎疫情趨緩，台灣只花了兩個月左右的時間，就由每日確診數百例，變成只有個位數，對照其他國家每日還有成千上萬例，努力遵守防疫規範的民眾以及中央疫情指揮中心都功不可沒。台灣一邊要防範中國統戰，一邊要防止武漢肺炎疫情擴散，能有今天成績已相當不簡單。然而，我們看到某些政治勢力，卻配合中國的認知作戰，對努力防疫的衛福部以及執政黨砲火猛烈，甚至造謠，實在讓人難以接受。

握有媒體話語權和立法院席次的藍營，無視於國際疫情嚴重而導致疫苗供貨吃緊的狀況，硬是在立院提案要求購買四千萬劑疫苗。但對照越南購買三千萬劑才到貨九萬，若該提案通過，是否等於要引進防護力甚低的中國疫苗？該提案被否決之後，藍白陣營便大力炒作「民進黨不買疫苗、護航國產疫苗」等等。但近日粉專「泰譯聞 」引述媒體爆料的「AZ公司與泰國公衛部長的通信文件」，內容顯示，其實台灣很早就開始買疫苗，且在去年十月就已簽約。只因為疫情變化，導致疫苗供貨吃緊，才有到貨延誤的狀況。對此謠言，國民黨和民眾黨是否該出來道歉呢？

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在野黨從去年主張的「口罩送中國」到後來的「引進中國疫苗」，還有「一邊嘲笑台灣疫苗乞丐，自己卻悄悄跑去打」的AZ特戰隊事件，以及炒作「不買疫苗」等。這些政治勢力不僅在疫情嚴重時應和中國，其所作所為其實只為賺取政治紅利，而非真心為防疫。呼籲民眾不應隨之起舞，面對網路上各式各樣的消息，應多做查證，謹慎思辨。

台灣防疫相較其他每日數千數萬例確診的國家，表現可圈可點；我們也應多一些感謝，少一些口水。繼續團結防疫，一定能渡過難關。

（作者是太陽花學運參與者）

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