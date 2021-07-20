社論》台灣的防疫進入新里程碑

武漢肺炎全球肆虐已逾一年半，世人在對抗病毒之路，仍未脫離泥淖。其間，後進國家焦頭爛額，即使英、美、法等先進國家，每日確診病例仍數以萬計；而本週即將開幕的奧運主辦城市東京，單日染疫者也逾千。相形之下，台灣疫情顯有和緩之勢，單日確診數下降，十七日最低僅有八例，疫苗施打的人口涵蓋率超過二十％，正評估下週把三級警戒下調。此時檢討我們的整體防疫表現，應有助在今後的抗疫之路，做得更扎實有力。

台灣的防疫表現如何？在嚴重分歧的政治社會，關係眾人之事必生爭議，疫情事關重大，在台灣爭議亦大；不妨看看國際間如何看待。從前年底中國武漢傳出肺炎至今，台灣在今年春季之前，表現亮眼，《紐約時報》三月中旬猶以「疫情中的世外桃源」形容。直到五月，華航諾富特飯店爆發疫情，雙北確診人數飆升，整體單日病例達五百多，警戒級數提升，三級警戒且四次延長。這一變化，讓我國從防疫資優生的地位跌落，六、七月間彭博、《經濟學人》的國際疫情評比，台灣名次大為滑落。

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國際媒體的評比，在新增確診與死亡案例的統計數字之外，常另訂標準，從不同角度做重點衡量。以彭博（Bloomberg）為例，旨在測量「防疫韌性」，分疫苗接種、封鎖嚴重性、航班載客力、已接種疫苗旅客自由度為準，台灣防疫採國境管制的守勢作為，疫苗接種率偏低，排名自不太好看。《經濟學人》（The Economist）重在比較生活正常程度，檢視旅行、休閒時間、商業活動。七月初發表的「正常指數」，處於三級警戒的台灣，雖採柔性封鎖，人們正常消費與休閒活動仍受衝擊，國際排名乃居後段。

不過，隨著疫情趨緩，台灣的防疫表現再度被肯定。繼日本《朝日新聞》十一日大幅報導台灣再度控制疫情之後，近日德國之聲（ＤＷ）和英國《衛報》（The Guardian）都有分析，指向台灣的防疫努力和成績有目共睹。

據ＤＷ報導，德國、也是全歐洲最大的新聞週刊《明鏡》（Der Spiegel）為探究「哪些國家更好地走過了疫情？」蒐集全球一百五十四國從去年一月以來數據，以四個指標衡量各國處理疫情的成敗，台灣排名第五；如以較先進的二十一國做比較，台灣是亞軍，僅次於丹麥。

《明鏡》評比指標有四。台灣六月底疫苗接種率八％，表現最差；但去年的ＧＤＰ成長優於預期一個百分點，相較於中國低於預期三％、美國降低五％、德國減少八％、印度降低十四％，堪稱一枝獨秀。至於公共生活停擺程度，台灣是限制措施最少的，只在今年六月變得稍微嚴格；中國最嚴格。在超額死亡率，即實際死亡率與預期死亡率的差距，最低的是挪威、台灣和丹麥，都是負值。

國際新聞機構的評比之外，還有新聞工作者的現場報導。《衛報》記者戴維森（Helen Davidson）去年十月派駐台灣至今，見證了疫情從當時相較國外的平靜，到確診數大增進入三級警戒。她十一日在言論版指出，從機場防疫措施、住進旅館隔離後，她經歷上街自由採訪同志遊行，參加音樂會，與新朋友共舞，也參觀一場鞭炮此起彼落的宗教活動，幾乎忘了疫情。隨後，台灣兩百五十三天本土零確診破功，五月華航諾富特飯店爆發疫情，進入三級警戒。文章標題提綱挈領：「在台灣的經驗顯示，些微的自滿也會招致病毒趁虛而入」、「在台灣的報導幾乎免於疫病干擾，但過程並非平順無波」。她強調，台灣雖曾犯錯，但累計數百人染疫死亡，而非數萬或數十萬，與全球其他地方疫情現況相比，她仍感有幸身在台灣。

國際媒體的旁觀析論之外，基本而重要的，是我們的防疫作為。這方面，疫苗涵蓋率超過二十％是世界衛生組織的起碼目標，台灣跨越這一目標，防疫工作進入新的里程碑。如已取得的疫苗陸續到貨，加上昨天正式取得國內專案製造許可，也就是緊急使用授權（ＥＵＡ）的國產高端疫苗加入生產供應，我國對抗病毒之戰最弱的環節即可有效補強，並繼續提高涵蓋率如先進國家水準。

同樣重要的，面對不斷變異，傳染力更強，且規避降低疫苗效力的危險病毒可能繼續肆虐，有如世衛組織所警告，全球離疫情正式結束還很遙遠。台灣既須有效阻斷新變種病毒入侵，也要適度平衡防疫與經濟生活，包括明、後年疫苗供應的掌握，考驗都在眼前。

就此而言，從目前的微解封，到可能的降級不解封，各級政府都須妥善規劃，也需要社會大眾的自律與配合。畢竟，有效抗疫是每個人的事。

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