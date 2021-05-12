自由廣場》無法再蓋水庫 應善用伏流水

◎ 郭俊銘

卅年前經濟部為長期穩定供水高雄市，編列預算準備興建美濃水庫，到了一九九二年底由曾貴海醫師領軍的美濃愛鄉協會，展開台灣首個反水庫的草根運動，透過有效的社運抗爭、動員與國會遊說下，連兩年水庫工程預算在立法院就遭刪除，此後水利單位要興建水庫，除須經過漫長環評審查外，還要通過地方民意的考驗，困難重重！

台灣山高、水短、坡降大、土質鬆，地質地理條件非常不利於水庫興建和水源蓄涵。從水利署資料顯示，每年有逾七成河水逕流入海未被利用，讓台灣成為缺水之國。由於各主要河川已難再建大型水庫，未來如何將逕流入海的水源擴大利用，在極端氣候下已刻不容緩。

請繼續往下閱讀...

數十年來，伏流水取水技術從來不是台灣水利工程開發水源的主流，但今年因每日供應高雄市八十萬噸的高屏溪水源，一半以上來自伏流水，讓它成為高雄人的救命水。高屏溪、濁水溪、大甲溪年逕流量位居台灣前五大，也是伏流水蘊藏量前三大。

這幾條大河川每年豐水期有將近兩百天，日逕流量遠大於自來水公司的取水量，自來水公司受限於淨水能力和供水管線不足，加上過去卅年不曾嚴重缺水，均未妥善利用。

目前台灣的伏流水工程，取水管最深不超過水面下廿米；農民的水井取水深度，通常在水面下五十至一百米間；自來水的深井通常取自二五○米以下的深度，這三種取水層相互影響不大。伏流水因為透過砂石過濾，最近三年完工的幾條供水管線，原水濁度、水質都比自來水標準更好，大大提高淨水場產水速度，也大幅降低淨水成本。

台灣豐水期正常都有半年以上，單就高屏溪、大甲溪擴大利用伏流水，不必徵收土地、免做冗長環評、不需增建新水廠，只要鋪設伏流水管、簡單的快濾和加藥設備；投資卅億元左右，每年或可增加二億噸自來水源供應量，成本最低！現在高雄人的救命水，來自於高屏溪大泉和溪埔各十五萬噸伏流水管，僅耗費台水八億元！

早年水利工程界反對利用伏流水工程，係因最早兩個伏流水工程容易堵塞，這個陰影埋藏至今。近百年前日本技師鳥居信平所建，台灣第一條伏流水二峰圳，使用一百年只修了三次！台水公司三年多前開始建的大泉和溪埔這兩條伏流水管，有把握可用五十年，當要再蓋水庫日趨困難之際，擴建伏流水工程增加水源應是上策！

（作者是前台灣自來水公司董事長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法