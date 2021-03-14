自由廣場》老士官長談助收洋蔥

◎ 吳一忠

海軍陸戰隊派遣二百位官兵，協助恆春蔥農採收洋蔥，這是多年來慣例，有人質疑會對戰備戰訓產生重大影響，建議停止這項任務。

基於「軍愛民，民敬軍」和敦親睦鄰的精神，陸戰隊幫蔥農採收洋蔥是長久以來的傳統，但重點應是從旁協助，而不是「有應公」。

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五、六十年代，筆者帶兵參加助民收割，當時多挑選家中務農的弟兄，他們做事快速又確實，任勞任怨，農民頻頻稱謝，也會提供冰品、點心等供官兵消暑，真正「軍民一家」。

然而近年來因少子化及募兵制，義務役役男徵召完畢，許多年輕志願役沒下過田，又不耐苦，卻礙於上級命令不得不從，心態上已經不若以往，加上盛暑更易勞累，莫怪怨聲載道。

媒體報導稱，曾有隊員在臉書抱怨，蔥農不僱工，由官兵擔任所有採收工作；蔥農澄清都有僱工，官兵只擔任搬運等勞力工作，不願被汙衊是為了省錢，希望各界到蔥田實地看看。雙方各說各話，美事惹出風波，誠始料未及。

持平的說，屏東人口老化，人力非常欠缺，洋蔥收成時僱不到人。但不解的是，栽種前應做風險評估，預知屆時找不到工人，為何還要種植那麼大的面積？又不用農機，仍是以人工採收，太不現代化了吧！

幫助蔥農採收一事應由地方政府處理；國軍以戰訓為目的，國防部應將人力適當運用，杜絕困擾與爭議。

（作者為空軍退役士官長，嘉義縣民）

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