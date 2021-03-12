新聞線上》台灣治安正在惡化？

記者莊榮宏

最近從地方到中央，治安成為政客的話題，都說治安惡化了。

看看這些政客，有的鎖定個案一竿子推翻所有的努力；有的隔山打牛，遙指政治對手；有的和執法者有過節，藉機公報私仇；有的是人云亦云，被網路帶風向瞎起鬨；有的就是想耍威風；等而下之的是暗地包庇暴力份子，卻透過質詢找碴。正派問政的也有，相形下卻是少數。

請繼續往下閱讀...

治安本應針對執法作為與犯罪現象做客觀評述，在台灣卻淪為政治口水，首當其衝的雖是執法者，最終卻會由人民承受，因此人民要關心政客是如何質詢。

我們看到藍營執政縣市，綠營民代猛批治安敗壞，而在綠營執政縣市，藍營民代猛轟治安惡化，雙方進行無差別傷害，無限上綱，你死我活，在議會甚至立法院惡性循環，執法者只能淪為被輪流圍毆的人肉沙包；台灣不應變成這樣。

再論黑道仇殺，執法者若不強力約制雙方，一旦再有流血，必被罵到臭頭。然而若強力約制，對方就透過管道投訴民代，警察又要被民代奚落。

不做會被罵，做了要被酸，這就是警察的處境。

幸好有些警察首長寧可咬牙被酸，也要堅持做對的事，鎖定暴力份子的事業全力蒐證建檔，這才是有擔當的鐵漢。

民代背後有各種勢力左右問政內容，有的會愛惜羽毛、拿捏尺度，但也有人不問是非、唯投訴是依，對幹實事的警察冷嘲熱諷。

面對來自民代的壓力，警察首長心中必須有一把大是大非的尺，儘量爭取民代諒解，但若所求不得，仍須有所堅持，力抗不當施壓，這是警察最難為卻必須有為之處；人民要聲援這種警察，讓他不被蹧蹋。

台灣整體治安好不好？不必老王賣瓜自賣自誇，問外國人最客觀，老外被問到台灣治安通常讚不絕口：在我的國家天一黑就不敢出門，在台灣我常晚上出門而不必擔心什麼。在我的國家，手機不見就永遠說掰掰了，在台灣，警察會幫我找回來。我去過很多國家，台灣是治安最好的地方。

台灣當然不完美，但是拜託各色政客，不要為了私人利益或政治立場，故意把台灣治安醜化得那麼不堪。

還有，數字會說話，數字也會說謊話。各項犯罪數據未必真實，參考就好，千萬別當成聖經拿來質詢，那就太傻太天真了。

比犯罪數據更接地氣的是「治安滿意度調查」，治安好不好，人民的感受才是王道，而非政客說了算。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法