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自由開講》川普的政治語彙 警示台灣 /學習應對美國本位主義

2024/11/01 21:00

◎朱孟庠

川普的政治語言，造成台股近兩日下殺。美國大選儘管充滿變數，如果川普講什麼，就左右台灣，股市便狂瀉，這種危機社會的危機意識，顯示台灣人抗敵的心理素質勢要強化！ 應向以色列人、烏克蘭人學習，有全面迎戰強敵，誓死守護家園的決志！終戰後台灣歷經白色恐怖，捲入國、共內戰下，近八十年來的危機社會，延續以三代上的危機意識，故而總想「維持現狀」，以確保自己身家「和平」的自利心態是該覺悟。

川普表演給誰看？本質就是現實善變的美國至上主義的商人，那麼台灣當如何應對？（法新社檔案照）川普表演給誰看？本質就是現實善變的美國至上主義的商人，那麼台灣當如何應對？（法新社檔案照）

台積電以研究、創新，在專業領域不懈地戰鬥，終能於技術、研發於獨步全球半導體業，為全球各大科技產業提供關鍵晶片，成為全球科技供應鏈的重要核心，任何的中斷，會造成全球市場的重大衝擊，台積電之重要性不言而喻。

台積電以研究、創新，在專業領域不懈地戰鬥，成為全球科技供應鏈的重要核心。（路透檔案照）台積電以研究、創新，在專業領域不懈地戰鬥，成為全球科技供應鏈的重要核心。（路透檔案照）

而台積電股東八成是外國投資者，是台灣的努力，分潤全世界的投資者。代工也是當時美國半導體業不想做的；台積電的文化，克服了困難，成為全球晶片產業翹楚，川普卻一次又一次地對台積電眼紅「台灣偷了我們的晶片生意」，看看！在美國亞利桑那州鳳凰城投資的工廠，至今已過了四年時間，連一片晶片都沒生產。

川普政治語彙，當然是戰術性，拉攏美國科技業？接受美國熱門podcast節目The Joe Rogan Experience（喬羅根體驗）訪問時，竟說習是出色的領導人，二0一八年川普就曾說：習近平是偉大的君子。川普表演給誰看？本質就是現實善變的美國至上主義的商人，那麼台灣當如何應對？

台灣是應該學著跟川普這樣的美國人合作和談判，透視「美國本位」的現實，其實全世界自由民主國家不也都是本位主義？只有台灣，隱憂在自己國家裡，一群對中國輸誠的協力者，儘管我們有厚實的經濟、科技實力，國際不敢等閒視之，這也是未來和「可能的」美國川普政府斡旋的本錢。但台灣人能團結，有堅強的國家認同及捍衛家園的決心？日前國民黨立委徐巧芯提出弱化台灣民防的法案，黃國昌等民眾黨八席居然贊成。

川普的「美國至上」的孤立主義，能如拜登般，聯合各民主國家共組抗中戰線？此或弱化了美國外交影響力。再說川普是個喜怒無常的領導人，商人本質的川普，在俄烏戰爭上的算計，就沒有拜登的堅定。川普說話隨時會轉彎，昔稱國安威脅，今大喊「超愛TikTok」，未來中國若軟化，是否比台灣有較多之籌碼和川普談？這時台灣勢必面臨相對要提高「保護代價」的可能。

在台灣內部國家認同仍存在極大分歧下的憂慮，川普若當選對賴政府而言，確實是一個難測的變數。眼前國民黨政客及藍營媒體，就開始挑唆，好像守護台灣，是美國的義務，與國民黨無關？

川普是在玩弄商人辭令，要台灣付保護費！從兩蔣威權統治的中國化到政治自由化、民主化、本土化、台灣化，台灣人心理層面的民族認同已有轉化，川普一席話，再次點醒：台灣人當超越小國小民「非正常國家」的卑微心態，不能全寄望大國保護，展現國族自信心，而川普現實利益者，他也會衡量你的實力。

同時川普也警示國內親中派，藍、白長期自我認知是「中國－台灣」，敵我不分，總覺得美國理所當然應該保護台灣，好像台海起戰，與國民黨無關；藍、白在政治戰略上，也常喜歡兩邊靠，雙面討好，這種投機心態，川普的棒喝倒是清楚點醒！台灣公民亦應提防親中的藍、白兩黨。

（作者為李登輝基金會前副秘書長）

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