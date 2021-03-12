社論》對美關係要朝野並行

美國前國務卿龐皮歐近日接受台灣中央社專訪時，提到「若哪天有機會造訪台灣，會是很棒的事」，表明首度訪台的高度意願。（圖為中央社專訪畫面截圖）（中央社檔案照）

美國前國務卿龐皮歐近日接受台灣中央社專訪時，提到「若哪天有機會造訪台灣，會是很棒的事」，表明首度訪台的高度意願。龐皮歐在國務卿任內力挺台灣，對中國的批評不假辭色，是奔走民主盟邦並推行抗中路線的關鍵人物。台灣強化對美關係，除最重要的拜登政府外，川普政府時代多位友台高階官員，現在雖已卸任，但不具官職的身分，此刻反而可以更自在與我們交往，若能安排這些友台人士來訪，對台灣也是很棒的事。

針對龐皮歐的訪台意願，我外交部回應：「誠摯歡迎擇期來台訪問，目前雙方尚未討論具體訪台的相關規劃。」並強調邀請美國現任及卸任政府官員等政要訪台，一直是我國政府對美工作重要的一環。不過，在野黨立委隨即潑冷水表示，龐皮歐在任內的最後階段，明顯將美國對台政策從「戰略模糊」轉向「戰略清晰」，包括解密當年雷根政府「六項保證」原件，今年一月更宣布廢除「美國對台交往限制」，祭出的一系列舉措，現在的拜登政府未必會買單，龐皮歐若是來台，蔡政府將會「陷入尷尬立場」。

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在野方面對台美交往扯後腿，並非新鮮事。過去川普政府推出友台措施，在野人士經常批評美方是把我們當成「棋子」運用，恐會激怒北京，對台灣不利等云云。但事實證明，面對中國升高對台的併吞威脅，美國的戰略清晰，是嚇阻北京採取冒進動作的必要作法。外交上，過去幾年美國助台鞏固邦交國，也阻擋了北京持續挖我外交牆腳的攻勢；軍事上，川普任內十一次對台軍售與軍事交流的增溫，避免台海失衡更趨惡化；政治上，閣員級官員陸續訪台，也讓台美互動朝正常化方向邁進。

美國視台灣為緊密夥伴，使我們對民主政體更具自信。二○二○總統及立委選舉結果，證明北京介選力道愈大，台灣民眾守護民主力量也更巨大。在對抗來自中國的武漢肺炎，台灣展現民主治理的效能，舉世稱羨的防疫成績，說明即便在強調個人自由的民主國家，仍能有效應處疫情，台灣模式成為民主陣營維護自身價值的最好範例。位處第一島鏈的台灣，像是不沉的民主航艦，做為中國極權擴張的對照面，美國挺台，同時也是為捍衛所信仰的民主價值，若台灣淪入北京之手，美國何以繼續領導世界抗中。

川普政府開啟的抗中路線，美國現任國務卿布林肯認為，過去對中國的強硬態度是正確的，只是在策略上出現了問題。拜登政府要延續這路線，但改變前任政府對中國的單打獨鬥，希望能結合更多民主盟邦擴大力量，提高與北京周旋的能力。美國總統拜登今日將與日本、印度和澳洲領袖，舉行線上峰會，這是美日印澳四國組成的「四方安全對話」以來，首度舉行的領袖峰會，可以預見，「中國問題」絕對是最重要課題。拜登政府要傳達的是，抗中仍是主旋律，而團結印太盟邦將先行。

事實上，龐皮歐去年十月才以國務卿身分，與日本、印度及澳洲等國外長在東京舉行「四方安全對話」。半年不到再度舉行，且層級拉高為國家元首，說明川普政府奠定的基礎及所打開的戰略空間，拜登政府持續鞏固與強化。先前中國外交部在川普總統一卸任，立刻發布制裁龐皮歐等二十八位前高官，包括當時擔任國安顧問的歐布萊恩、副國安顧問博明、衛生部長阿札爾、國務次卿柯拉克、國務院亞太助卿史達偉、駐聯合國大使克拉夫特及已先離職的前國安顧問波頓等人。這是為防堵「川規拜隨」，如今看來，只是徒增惡劣形象。

細看這份名單，不僅抗中，而且友台，還是擘劃與執行的主要國安團隊，他們之前讓中國芒刺在背，而被當作「首惡」報復對象，但這只是凸顯北京對抗中路線的真實恐懼。被列名在制裁對象中，有人譏稱這像是「榮譽勳章」，證明不屈服於中國惡霸。這些曾發揮關鍵影響的友台人士，部分有訪台經驗，但像龐皮歐等人，與台灣的互動有限，卸下官職的身分，正是深化認識台灣的良機。對美關係朝野並行，不僅不尷尬，對美關係也更全面，並破除所謂「押寶」之議，而他們力抗中國的努力，更值得我們頒發真正的榮譽勳章。

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