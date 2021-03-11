社論》民主國家必須促使中國轉變

自由之家月初發布二○二一全球自由度調查報告，台灣較去年提升拿下九十四分，在亞洲僅次於日本。而中國只有九分，名列全球分數表現最差的國家之一。與此同時，ＢＢＣ新聞台遭中國禁播，英駐中大使吳若蘭在微信發文，談論「更多空間的媒體自由」，北京的「歐洲司負責人」立即召見、交涉。反觀，中駐英大使劉曉明任內卻在英國主流媒體自由發表超過一百七十篇大外宣。拜登所謂「民主」和「專制」兩種價值觀的衝突，確實是當今的進行式。諷刺的是，在中國的政治現場，雖有維權律師、公民記者、異議人士在堅持，更多人似乎視自由為奢侈品，形成一種不易解釋的神秘現象。

上週，二○二一電影金球獎揭曉，華人導演趙婷成為第一個獲得最佳導演獎的亞裔女性。獲獎電影「游牧人生」原定四月底在中國上映，但趙婷被爆料曾在接受採訪時表示，小時候在中國接受的東西都是假的，中國是一個充滿謊言的地方，永遠聽不到真相。講真話，卻讓中國網友群起撻伐是「辱華」，這部電影的中文海報也被撤下了。講真話，直到今天，在中國仍是昂貴的奢華，因為它觸犯了政治正確，質疑了一黨專政的絕對領導，也打亂了一般人的生活秩序。

請繼續往下閱讀...

在中國，講假話才是政治正確。有一個笑話，在中國只有氣象報告是真的。可怕的是，在中國連氣溫高低都可以造假。政府部門發言人所放送的官方立場，環球時報所代表的官方媒體表態，便是講假話的典型。講假話，成了這個國家的日常，從習近平到小老百姓都不例外，中國就是這麼歐威爾式的國家。貧窮小康不是看口袋，而是看上頭怎麼講。李克強說，有六億人每個月的收入也就一千元。不到一年，習近平說你脫貧，你就脫貧了。權力最高層都如此，真話、假話最後也混淆不清了。中國人民，就生活在這種謊言編織的國度。

澳洲智庫對一千多名澳洲華人進行調查，結果受訪華人認為澳洲媒體充斥對中國負面的新聞，不到三分之一認為對華報導是公正和平衡的。針對政治制度的看法，華人群體和更廣泛的澳洲人群之間對於政治制度的認知差異頗大，僅約三十六％的澳洲華人受訪者認為民主體制比其他類型的政體更好，但整體澳洲人群對民主制度的認可達到七十一％。另有四十一％的華人受訪者表示，在某些狀況下，一個非民選政府可能更可取。這項調查相當有代表性，亦即，許多中國人民即使移居民主國家，往往仍把專制價值植入腦海。他們在民主國家享受自由、人權，竟然更支持中國的一黨專政，不可思議的雙重人格。

雙重人格，從何而來？有些案例顯示，就是人與人互為工具。所謂的反美是工作、赴美是生活，極具說明性。自由亞洲電台揭露，中國有位「反美鬥士」，一九八○年赴美國求學後，在美國超過三十多年。其言論不僅與中共的大外宣一致，立場甚至比北京官方更加激進。那些反美愛國者，不願回到中國接受一黨專政，紛紛把子女送往英、美民主國家，卻把大外宣當作自己的使命與工作，豈不是把黨當作生財工具？這種姓黨的人，其實才是一黨專政最大的敵人，平常口號叫得比誰都大聲的，一旦風吹草動可能反動作比誰都快。

大家不要忘了， 一九八九年六四事件。當時，連中共黨員都起來要求改革，中國人民的怒吼達到高潮。還有，香港人的佔中、反送中。這意味著，中國人民不是奴性難改。只不過，三十年來，數位極權統治越來越縝密，加上經濟誘因與民族主義，黨的意志全面滲透社會生活。因此，民主世界對這種劇本必須往壞的方向提防。去年美國大選，多少留學、就業、移民的中國人民，有意無意配合北京的網路戰，對合格選民的投票意向發生影響？愛國主義在美國現場，如果左右了大選結果，那麼，習近平若向全球輸出數位極權主義，似乎也是輕而易舉。

去年七月，解除台美交往限制、卸任遭中共制裁的龐皮歐在尼克森紀念圖書館演講指出：我們對中國人民張開雙臂，卻只見中共剝削利用我們自由開放的社會，派遣宣傳人士進入記者會、研究中心或中學校園、大專院校，甚至我們的家長會裡。他說，民主國家必須促使中國轉變，否則共產中國一定會改變我們。現在，北京一方面鞏固全球的專制連線，一方面以明槍暗箭瞄準民主國家。一黨專政的戰狼，就這樣威脅著民主，澳洲只是冰山一角。台灣的經驗，如果進行個案研究，想必更加怵目驚心。然而，這場霸權爭位戰，最終的箭靶，仍是美國。改變中國，或者，被中國改變，正考驗著拜登。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法