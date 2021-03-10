自由廣場》修正考績法 刻不容緩

◎ 蘇啟仁

某公務聯盟最近舉辦「考績作業大黑箱．公務員要求附理由」記者會，呼籲考試院應於公務人員考績通知書上具體載明理由，並儘快修正公務人員考績法等。筆者忝為負責考績業務之人事主管，略表淺見如下。

「考績」對公務人員影響重大，舉凡升遷、平調、參加各類甄選等，獲評審委員青睞者，莫不以考績優秀者為首選。惟考績制度施行多年來，亦有不少可改善之處。

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首先，凡被其他團體（例如媒體、吹哨者）舉發嚴重弊案者，職司政風或督察等單位考甲比率不得超過十％。揆諸實況，某些記者（或團體）追弊端之功力，讓政府部門難望其項背。許多弊案之所以爆發，莫不得力於這些人的鍥而不捨。既然如此，從另一角度言，恰可證明政風或督察等防弊單位之失職，若不降低其考甲比率，荒謬之至。

其次，將現行公務人員考績法第九條「公務人員之考績……應以同官等為考績之比較範圍」，改為「以同職等為考績之比較範圍」。目前以同官等（簡、薦、委）為考績之比較範圍，形成「大欺小、高吃低」之陋規，對低階者不公平。論者或主張此舉恐矯枉過正。但筆者認為欲除沉痾，非過正不足以矯枉。

最後，不妨考慮採行全方位評價制度，稀釋主管獨斷權力。除採傳統之上對下考核外，加入同儕及下對上之考核，權重指數依序遞減，以免單位主管偏見，更可窺見受考者之表現全貌。

總而言之，考績攸關公務人力良窳甚鉅，而公務人力優劣則與國家競爭力息息相關，如何藉由考績制度獎優汰劣，殊值深思。

（作者是公務人員、人事部門主管）

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