自由廣場》中正紀念堂的黑銅像應移除

◎ 王克雄

讀到二月廿六日自由時報的社論「拆除威權 起碼的轉型正義」，激起筆者強烈的共鳴。身為二二八受難者的遺屬，看到那殺我們先人的獨裁者銅像高高在上，深覺憤怒與無奈。公義何在？

尤其李永得文化部長於一月廿日表示，「現在抗議者立場稍趨向溫和，不主張拆館與拆銅像。」更讓很多二二八及白色恐怖受難者家屬和關心轉型正義的台灣人感到震驚與失望。

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這幾年在二二八中樞紀念會上，二二八遺屬（包括筆者）一再向政府請求中正紀念堂轉型。於去年二月廿五日二二八關懷總會潘信行理事長和幾位遺屬連袂拜訪促轉會楊翠主任委員，要求除去中正紀念堂的銅像。筆者更在去年三月十二日上書鄭麗君文化部長，請把中正紀念堂轉型。怎能說我們「立場稍趨向溫和」呢？

一九四七年二月廿八日台灣人起來遊行抗暴，蔣介石立即大舉調兵來台灣，進行無情的大屠殺，也從三月十日起大舉逮捕台灣精英。在二二八慘案受害的台灣人約有二萬八千人，蔣介石就是二二八大屠殺的元凶。接著白色恐怖的迫害，非軍人受軍事裁判的政治案件人數有一萬六一三二人，其中被判死刑一二二六人。很多案件是被蔣介石非法改為死刑，蔣介石確實是一個泯滅人性的屠夫。

根據夏威夷大學政治學教授盧梅爾（Rummel）的報告書，蔣介石害死約一千萬人，是二十世紀第四大殺人魔，僅次於史達林、毛澤東與希特勒。這些被蔣介石殺的，台灣人還算少數，日本人也不多，主要還是中國人，所以中國人極為痛恨蔣介石，把他趕出了中國大陸。如有人要紀念希特勒或展現納粹的旗幟，馬上會受到世界各地的撻伐。在總統府前，竟然不顧人類的道德與良知，用龐大的中正紀念堂來紀念及尊崇殺人魔蔣介石，這是對二二八及白色恐怖受害者的公然侮辱，也是對人類良知的公然挑釁。

依照促轉條例，出現於公共建築或場所之紀念、緬懷威權統治者之象徵，應予移除、改名，或以其他方式處置之。在所有威權統治的公共建築中，最大的表徵就是中正紀念堂，因此成了幾十年來台灣政治衝突的焦點、台灣不安的癌症。

鄭麗君前部長曾經應允我們，政府一定會落實此條例，把中正紀念堂廢除，轉做其他用途。我們萬萬沒想到李永得部長會如此說。我們在此請求蔡總統和蘇行政院長勇敢負起時代任務，儘速移除這紀念堂內的黑色銅像，更改中正紀念堂的名稱，不要讓轉型正義成為空談。

（作者為前海外二二八返鄉團長，台南市民）

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