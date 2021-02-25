新聞線上》藍白合或藍白拖

國民黨主席江啟臣和台北市長柯文哲同台，未來有無「藍白合」的可能？言之過早，政治是講究實力的地方，有實力可以討價還價，若連攪局的實力都沒有，根本就談不上「合」。圖為江啟臣、柯文哲昨日出席「願景臺灣2030」論壇，兩人握手致意。（記者廖振輝攝）

記者陳杉榮

國民黨舉辦「願景台灣二○三○論壇」，民眾黨主席柯文哲和國民黨主席江啟臣同台亮相，「藍白合」受到關注，這兩位都具有「鴻鵠之志」的黨魁合體造勢，事前均招致各自黨內的反彈，但並無損於增加兩人曝光度、點閱率和網路聲量，對於正爭取國民黨主席連任的江啟臣來說，更是利多。

這是個政治人物迷信「網紅」的年代，柯文哲「政治網紅」起家，他魅力不再，聲量下滑，一方面是產品不再新鮮，一方面是政治性格百變，咎由自取。他和江啟臣同台，不管什麼偉大的理由，頂多趁機會為他個人撈點聲量，不具有太多意義，倒是民眾黨將因此被視為「小藍」，內傷很重，對於二○二二地方選舉，是個大利空。

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江啟臣則不然，「大小藍」標籤對他是大利多。江曾是國民黨台中市長初選落選人，前主席吳敦義二○二○敗選請辭，在前國民黨秘書長廖了以和江啟臣岳父前國民黨立委劉盛良的運籌帷幄下，他以初生之犢不畏虎的姿態，投入國民黨主席補選。去年三月七日拿下補選黨魁寶座時，中國共產黨看扁他，未循慣例以總書記習近平的名義致賀電，僅由國台辦發個「訓導處」聲明，訓誨他珍惜和維護國共兩黨「堅持九二共識、反對台獨」的政治基礎。

這位爭取續任黨魁的國會議員，在美國時代雜誌將他列為次世代百大人物的加持之下，政治分量往上直竄。尤其當中廣董事長趙少康和前高雄市長韓國瑜重出江湖，對比之下，江的「中道形象」愈顯穩健。一來，趙少康盛氣凌人，既表態要選黨主席，又嗆聲要選總統，旁若無人的氣燄，國民黨人相當看不慣。二來，韓國瑜推出「韓先生來敲門」影片，說要做公益，但韓本來就是政壇浪子，宣稱做公益不過是換個政治姿勢，不易改變選民對他的印象。趙韓這般起手式，江不用做什麼特別改變，穩紮穩打即可。

江啟臣和柯文哲同台，未來有無「藍白合」的可能？言之過早，政治是講究實力的地方，有實力可以討價還價，若連攪局的實力都沒有，根本就談不上「合」。江啟臣能否連任黨魁未定之天，柯文哲變來變去，除了想選總統之外，外界看不到他的穩定基礎是啥！也因此，現階段沒有「藍白合」，下階段會不會出現「藍白拖」，牽拖的拖，這可說不定。

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