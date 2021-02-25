社論》權貴藍 民粹藍 派系藍 藍白拖

台北市長柯文哲（左）、國民黨主席江啟臣（右）24日出席「願景臺灣2030」論壇對談，兩人握手致意。（記者廖振輝攝）

美國國務院透露，駐中國大使將會以競爭為主要策略，並且須與拜登總統如何戰勝中國的看法保持一致。而日本經濟新聞報導，拜登最快將在月底簽署一項行政命令，與台、日、韓、澳等盟友合作，建立半導體與其他具戰略意義物資的供應鏈，加速擺脫對中國產業鏈的依賴。如果這是拜登上任一個月的結論，未來四年的地緣政治想像，輪廓恐怕也大體素描了。

去年底，美國大選結果揭曉後，為台灣增添不確定性。因應變局，小英政府忙著防疫、維持台美關係、經濟動能，還要警戒中國軍機擾台，日前還改組國安團隊。藍營則一副置身事外，罷免、公投、疫苗、爭主席、選總統、藍白拖，焦點是二○二二、二○二四。二○一八，一方面有小英政府執政節奏失當，一方面靠韓流鼓動的民粹藍，藍營頗有敗部復活氣象。然而，二○二○，韓流逆反地緣政治與主流民意，終於盛極而衰，罷韓之後畫下句點。而後，盲從民粹藍的「知識藍」，依舊自我感覺良好，身段紛紛又回魂了。

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眾多老藍男的發言，令人聞到一股黨國的酸腐味。北京隱匿而散播疫情、戰狼四處出征，國際一片聲討。老藍男則彷彿北京的側翼，那些不啻是自我邊緣化的言論，在國際上並沒有引起什麼媒體效應，無損於小英政府治理的台灣，被視為亞洲民主領頭羊。反倒是，那些威權時代活化石，讓國民黨再多的形象公關都白做了。所謂的「知識藍」，滅頂於民粹藍，顯示其實並沒有什麼高深知識，而是充滿偏見；其實沒有什麼國際觀，而是以中國為思考圓心。

晶圓代工，ＩＣ設計，封裝測試，形成今天的護國神山群，疫情期間國際車用晶片吃緊，台灣的科技產業優勢、可信賴的供應鏈，頓時受到全球矚目。當年，按照所謂「知識藍」的高見，全部轉移中國腹地，台灣就沒有今天了。按照他們的九二共識吸引中國觀光客，今天武漢肺炎早就攻陷台灣了。現在，他們又主張，台灣購買德國疫苗也要經由中國公司總代理。ＷＨＯ因中國阻撓無法參與，疫苗也得受中國控制。那些人的知識，到底是什麼結構？為何老是禁不起檢驗？

政治詞彙，往往便是政治學與話語權。所謂的「知識藍」，標準並非知識深淺，而是在黨國體制的身分高低。自我標榜為「知識藍」，說穿了只是權貴藍的親民包裝。「知識藍」跟派系藍並列來看，便很容易感受到前者高高在上的自以為是。在他們眼中，權貴藍以外的國民黨人（或許更接近「黨奴」），只有抬轎的份，王金平就是典型的工具人，認份抬轎就是寶，妄想主席、總統便黑金伺候。派系藍，其實不是沒有知識，但身分形成他們無法打入權貴藍的鴻溝。派系藍，只有在為權貴藍助選時，才握得到黨內特權細嫩溫厚的手，選舉過後，別想參加權貴藍的俱樂部，此乃超穩定結構。

江啟臣，國際關係博士，曾任教於國內外大學，儘管有此知識背景，「知識藍」小圈子，似乎沒有為他留位子。從權貴藍來看，他屬於派系藍而「寄生上流」，他基於民主政治的常識，對九二共識歷史描述保持距離，立即遭到保守勢力反撲，結果又對「九二共識、一中各表」欲拒還迎。江啟臣即使跟著姓黨，最後還是與權貴藍格格不入。這，有點像是王金平的翻版。權貴藍企圖結合民粹藍，把江在黨內的基盤挖空，在超穩定結構下柔性奪權。這個戲碼，把所謂的「知識藍」實為黨國權貴且本質上是中國藍顯露無遺。

當前，國內民意，國際政治，趨勢不利藍營，但陣營內互不相讓，且有各自的藍白拖戲碼。國民黨智庫論壇，江啟臣、柯文哲同台登場，把智庫副董事長連勝文晾在一邊。想賭大的趙少康，邀請同樣想賭大的柯文哲上自家媒體節目。而柯文哲北市府將在二二八紀念活動邀請馬英九加持，「盼能藉此幫助台灣社會放下仇恨、營造共榮社會」。藍營角頭各有盤算，韓國瑜也不甘寂寞，且各有各的藍白拖，但分分合合，核心價值難免引人疑竇，在國內民意與國際政治皆屬尷尬，再加北京不照藍營牌理出牌，二○二二、二○二四都是硬仗。柯文哲，政治能量遞減之中，成為各種藍白拖的交集，看似搶手，卻更像是相互為用，再起風雲的挑戰與藍營類似。

話說回來，本土陣營仍不可驕矜大意。北京的統一大業，最短的距離且最具正當性者，莫過於透過民主程序，台灣選民選出傾中政府，重播並完成二○○八至二○一六未完成的民主終結台灣戲碼，令華府再強的軍力也只能望太平洋興嘆。所以說，小英政府有一個歷史性任務，亦即，緊盯地緣政治變動之際，經濟民生創新改革亦當拿捏緩急輕重，全方位與台灣主流對話，萬萬不可重蹈二○一八覆轍，以確保本土政權之長期執政。牛轉乾坤，始於當下。

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