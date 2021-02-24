自由廣場》迎接AZ疫苗到來

◎ 謝炎堯

國人盼望的ＡＺ新冠疫苗，即將抵達國門，可是民眾的憂慮，超過喜悅，因為有人散佈歐洲許多醫護人員接種疫苗後病倒、六十五歲以上無效、南非政府拒用、挪威、丹麥、法國、德國、義大利和韓國都暫時不用在六十五歲以上民眾等負面消息。

首先要澄清的是，歐洲國家醫護人員接種後，因為發燒頭疼請假並非專指ＡＺ疫苗，包括輝瑞疫苗在內，日本二月十七日開始接種輝瑞疫苗，考慮到約七分之一的醫護人員可能會請假休息，因此，需要計算不影響醫院的營運人力，分批施打疫苗。

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ＡＺ疫苗、俄國疫苗（Gamaleya Sputnik）以及美國強森疫苗，同屬美國超速行動（Operation Warp Speed）第二類病毒搭載遺傳物質疫苗，自病毒抽取指使合成新冠病毒表面棘蛋白的遺傳物質ＤＮＡ，經改造後，放入經改造不會再繁殖的非洲黑猩猩腺病毒（adenovirus）內，注入人體，經由腺病毒進入人體細胞內，複製新冠病毒表面棘蛋白，再刺激人體免疫細胞生產新冠病毒表面棘蛋白的中和抗體和激動Ｔ型淋巴球產生組織免疫作用，形成雙重免疫保護作用。俄國強森疫苗則採人體腺病毒，減少遭人體原有腺病毒抗體的阻擋。

ＡＺ疫苗在英國、巴西和南非三國進行第三期人體試驗，共招募十八歲以上受試者二萬三千餘人，超過六十五歲者只有九．七％。南非人可能體內已擁有黑猩猩腺病毒抗體，干擾疫苗效力，且年紀越大，擁有抗體機率也越大越多，導致防護力不佳。其次，注射第一劑以後，人體也產生對非洲黑猩猩腺病毒的抗體，阻礙第二劑的效力，因此，第一劑減半使用的保護力提高到九成，拉長兩劑注射間隔至十二週的保護力也較佳。俄國疫苗的一、二劑，所使用的人體腺病毒株不同，因此保護力高達九十一．六％，強森疫苗只注射一劑的保護力是七十二％。

二月中世衛組織授權緊急使用ＡＺ疫苗，是繼輝瑞疫苗後，第二支被接受的疫苗，建議適用於十八歲以上民眾，澳洲也不限六十五歲以上老人使用。韓國預定於二月廿六日全國接種ＡＺ疫苗，如果我們取得的ＡＺ疫苗是韓國代工製造的，建議衛福部儘速派遣疾管署（強調不是食藥署）專家，前往韓國勘查代工廠的生物安全防護是否有等級第三級和檢驗疫苗的生物安全品質，同時收集韓國接種疫苗不良反應通報，告知國人。總之，只要不是長期住在有黑猩猩的非洲，或在動物園照顧非洲黑猩猩的民眾，可以接受ＡＺ疫苗。ＡＺ疫苗含有少量酒精，對酒精有嚴重過敏休克者，不宜使用。

（作者是台大醫學院內科退休教授）

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