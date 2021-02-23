自由廣場》愛中國疫苗 馬趙請先打

◎ 林逸民

疫苗施打策略是很科學的問題，因應每個國家不同的情況，該如何做，如何選擇，其實都有理性的最佳解答。然而，凡事政治化的政治人物，仍會將問題拿來做政治炒作。最鮮明的就是馬前總統，以及想選總統的趙少康，不僅一同鼓吹中國疫苗，還把施打策略問題，渲染成台海問題。

全世界選用中國疫苗的國家並非主流，其中不乏阮囊羞澀的第三世界國家，阿根廷、秘魯採用中國疫苗，還爆發特權醜聞，導致衛生部長下台，相信大多數台灣人並不願意與這些國家並列。

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姑且不論主流與否，本質上直接跳到是否採用中國疫苗，邏輯上就已完全錯誤。最先探討的應該是：以台灣現況，如何防疫才是最佳辦法？

台灣由於防堵疫情成功，恐慌式爭搶疫苗毫無必要。持續當前防疫策略，繼續保持幾個月並不困難，維持國內為全球淨土的同時，先仔細觀察其他衝刺疫苗國家，施打各家疫苗後情況，再來做出最佳選擇。

目前各家疫苗僅有輝瑞ＢＮＴ疫苗，因與以色列密切合作，擁有大規模施打的效度數據，有效率達九十五．八％，其他疫苗都要等待各國大規模施打後陸續分析。哪種疫苗最有效、副作用相對低、品質穩定，數月後應可見真章。

屆時，第一波衝刺疫苗國家也已施打大部分，加上疫苗產能持續開出，物流系統完備，疫苗更容易取得、價格更優惠，台灣可好整以暇，挑選最有效的安全疫苗，並以合理價格，穩定取得供貨。而非如疫情嚴重國家亂衝一通，讓疫苗大廠待價而沽，甚至花大錢還拿不到貨。

英國與以色列因為防疫失敗，國內大流行，被迫衝刺疫苗，視疫苗為回復正常生活的一線生機，但台灣每天都過著正常生活，跟兩國狀況完全不同。國民黨人卻鼓吹捨棄全民努力防疫換來的戰略優勢，要跟防疫失敗國家一起爭搶疫苗，以推動其引進中國疫苗的愛中情懷。

在此向馬前總統、趙少康等喜愛中國疫苗者公開喊話，政府依法不能採購中國疫苗，這也是國民黨時代的立法，若鍾情中國疫苗，福和會身為民間組織，願意與中國科興、國藥、康希諾三大疫苗廠商洽購，禮遇馬前總統為第一號施打者，趙少康先生為第二號，連勝文先生原本宣稱要第一個施打，委屈一下當第三號。施打完後，請三位前往疫區，以身作則證明疫苗的效力。

屆時並請三位千萬要以身作則，不要落跑，否則就是證明中國疫苗不可信，往後就不要再提中國疫苗了。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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