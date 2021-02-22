自由廣場》達賴喇嘛轉世和圖博民族存亡

◎ 王興中

第十四世達賴喇嘛經常被問到，你還會轉世嗎？這個本來不是問題的問題，為何會一再被提起，而且舉世關注？都源自於一個篤信無神論的中國共產黨。

無神論的中共在改革開放後，或許是基於人民信仰宗教的心靈需求，或許是出於企圖控制人民的心靈，或者出於傳統廟宇的觀光價值，對宗教事務開始放寬，但是卻以嚴格的控制來確保宗教是為中共服務，而非為人民心靈服務。因此，中國寺廟裡面有「黨支部」、教會十字架被換裝、對藏傳佛教轉世喇嘛也以法令「規範」其轉世辦法，種種荒誕奇怪的行徑。

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其中，有關達賴喇嘛轉世的議題，隨著第十四世達賴喇嘛年事漸高，逐漸為眾人關心。由於第十一世班禪喇嘛轉世靈童被中共綁架失蹤的歷史經驗，圖博（西藏）人民對中共是否會再度向第十四世達賴喇嘛的轉世下毒手，當然憂心忡忡。

達賴喇嘛的傳承有著六百年的歷史，從第五世達賴喇嘛成為圖博政教領袖以來，達賴喇嘛對圖博人民的意義，不僅是國家民族的領袖及代表、宗教歸依的上師，可以說是整個圖博人民精神心靈的寄託及象徵。

達賴喇嘛自一九五九年拉薩抗暴被迫流亡到印度後，流亡的圖博人民在印度艱苦的環境中，建立第二個家園，以單薄的力量贏得全世界愛好自由人士的支持；在中國境內被中共壓迫奴役的圖博人民，忍辱堅持圖博的宗教及民族文化，持續不斷地以非暴力方式向中共抗爭，靠的都是圖博人民對達賴喇嘛的堅定信心。

縱使達賴喇嘛已經宣布放棄政治領袖的地位，將政治權力交給民選的流亡政府，達賴喇嘛在圖博人民心中的地位及意義，仍是難以動搖的，這點中共也相當清楚。也正是基於此，中共自然不會放棄伸手操控達賴喇嘛轉世這個絕佳的機會，畢竟三十年前，中共就曾綁架達賴喇嘛認證的第十一世班禪喇嘛，並另立自己認定的堅贊諾布，至今第十一世班禪喇嘛仍生死未卜。

圖博人民如何因應中共這個巨大且明顯的陰謀，將影響圖博民族未來發展。三月六日下午二時在集思台大會議中心，台灣圖博之友會將舉辦一場「中共終極滅藏政策VS達賴喇嘛轉世」論壇，希望台灣人民關心這個議題，和圖博人民站在一起，捍衛圖博民族及宗教自由。

（作者為台灣圖博之友會理事）

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