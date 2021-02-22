自由廣場》食飽傷閒的狼

◎ 鄭志隆

柯文哲上網紅直播節目，評論變性人罔腰懷孕之事為「吃太飽」，而自己卻可能是政治聲量太飢渴，又要在二二八搞個一日雙塔的單車之旅，代價是公帑一二○萬。

說到吃太飽，台語有句俗語「食飽傷閒」（吃飽太閒沒事幹），舉例說明如下：

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去年中央口罩3.0版政策上路時，柯文哲推出實名制口罩販賣機，來與中央打擂台，最後成效不彰以失敗收場，浪費人力物力資源。今年一月部立桃園醫院疫情緊張時，他釋出長達十分鐘紀錄片，誇耀自己如何獨排眾議，決定跨年晚會續辦，自豪「我不是一般政治人物」。一月二十九日報載台中、高雄交通事故死亡多，他說和政黨輪替有關，而他輪替當台北市長幾年了，內湖交通問題解決了嗎？二月三日正當武漢肺炎疫苗採購受阻，藍色政黨加料意識形態問題時，他自爆「國際市場有人向我兜售十萬份疫苗」來添亂。此外，被人問到民調、施政滿意度吊車尾，就說別人也沒多好；至於台北房價居高不下、社宅租金貴、脫北市民人數創紀錄、民眾黨黨工寄生國會等，他都轉嫁中央或轉移焦點，輔以搧陰風、點鬼火、挖牆腳、偷放屁、遇洞灌水、見縫插針，都可謂食飽傷閒。

騎一日雙塔與城市治理何干？與柯自己所說的「政治司法大改革」何干？難道這是他所謂要參選總統的「吃太飽政策理念」？奉勸柯市長和一些奸雄們少耍弄一些花招伎倆、不要只會「食飽傷閒」！

（作者現任教職，屏東縣民）

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