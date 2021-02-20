自由廣場》攻陸飛彈的務實思考

◎ 宋磊

為因應共軍的威脅，國軍特別針對特殊攻陸彈種進行研製，未來除擁有美製的岸置魚叉飛彈、防區外增程攻陸飛彈、海馬斯火箭系統等，自行自製的攻陸彈種包括雄二Ｅ巡弋飛彈、戟鋒飛彈及雲峰中程飛彈等，但實際上，擁有攻陸飛彈可能仍無法構成強大嚇阻，原因如下：

中國幅員廣大，具有軍事價值的目標超過上千個，對台有所威脅的應超過百個，這尚不包括戰時的假目標，不宜假設數百枚攻陸飛彈即能對共軍形成強大嚇阻，流於輕敵之嫌。

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另外，無論是巡弋飛彈或彈道飛彈，彈頭若僅配備傳統炸藥，對於敵軍的破壞有限，換言之，當國軍擁有射程超過上千公里的攻陸飛彈時，若無法針對彈頭的裝藥量或種類進行改變，對於共軍仍無法構成強大嚇阻力。

面對共軍威脅，比較具體可行的補救之道在於，增加相關彈種的生產數量，舉例而言，若每一款自製的攻陸飛彈的生產數量均能超過五百枚甚至更多，國軍將能擁有超過千枚的決戰境外飛彈，其對敵的嚇阻與摧毀將遠勝於傳統的戰機與戰艦。

國軍若能特別針對距離台灣一千公里以內的共軍目標，將更能有效的運用飛彈進行嚇阻／攻擊，畢竟飛彈射程增加必會增加相關的彈種成本，且對台具有威脅的共軍部隊仍在一千公里以內，在國防資源有限情況下，將攻陸飛彈的效益發揮最大才是務實之舉。

（作者為國家安全青年智庫政策組成員）

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