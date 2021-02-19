自由廣場》桃水南送≠竹科用水沒問題

◎ 張炎銘

春節期間，蔡總統少有的公開行程是視察新竹南寮的緊急海水淡化廠。該廠目前每日產水只有三千噸，到二月底最多也只能日產一．三萬噸，要靠它來解除旱象，只是杯水車薪。但新竹是我科技重鎮，而全球目前車用晶片大缺貨，春節勞駕總統親臨新竹海邊，卻極具「保障用水」象徵意義。

去年少雨，桃竹苗已休耕二期作；今年桃竹苗中也休耕一期作。到現在，竹苗中水情燈號還是減量供水的橙燈，桃園還是減壓供水黃燈，水情可說相當嚴峻。雖然，「桃水南送」也已在今年初完成，由桃園支援新竹水量，最大每日可達二十萬噸，但以新竹用水來源來看，寶山、寶二、隆恩堰供水仍是大宗，桃水支援雖有增加，但以石門水庫運轉率及桃園水情來看，要大量支援，則桃園缺水風險大增，仍需翡翠水源南送。今年北宜地區雨量仍多，仍不是問題，但若如二○○二年，北台灣也嚴重乾旱，翡翠水庫蓄水率低到只剩七趴時，該當如何？

請繼續往下閱讀...

展望未來用水需求，生活用水、農業用水尚能控制不增，但是新設工業區、科學園區，或原廠家擴增產能，都需要水電配合。科技大廠通常需水一天數萬噸，甚至數十萬噸，既然水公司同意提供，則用水計畫審查只能在節約用水、缺水緊急應變內再加強。調度與備援，是取多餘補不足，當然要繼續推動；但必須承認，在蕞爾台灣仍有其時空限制，也不是免費，桃水南送就花近卅億。要解決水資源問題，開源手段不能廢，包括再生水、甚至海水淡化等，埤塘、人工湖等也應該納入考量。

祈願國人能體會水的重要，支持相關水資源建設，則水情雖嚴峻如斯，但大家還能免受停水之苦。

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法