自由廣場》滿天神佛國運籤

◎ 劉韋廷

台灣是宗教多元、信仰自由的國度，曾在二○一四年美國研究機構皮尤研究中心（Pew Research Center）的全球宗教多元性指數排名第二，是宗教研究者的寶島。台灣人以「民間信仰」為大宗，全台廟宇密度全球第一，全民熱中拜拜活動，尤其是過農曆年，各地方大廟的香客絡繹不絕，在疫情肆虐的當下，到廟宇走春仍是大眾首選。

因此，擁有廣大信徒的宮廟團體，紛紛出新招標榜自身地位，其中抽「國運籤」即是媒體曝光度極高、顯示神明顯赫的方法。歲次辛丑的牛年，才剛過沒幾天就有不少關於國運籤的新聞，包括供奉觀音、媽祖、王爺、保生大帝等熱門神祇，分別抽出運勢不等、有好有壞的國運籤，讓人看得眼花撩亂，不知道誰說的算，簡直我們的在位者是神明當政，台灣似乎成為君權神授的國家。

請繼續往下閱讀...

從學理上來看，抽籤是機率問題，透過擲筊的宗教行為來獲取神意，期望神意能夠印證自己內心的想法，得到神明的加持。相傳唐代已有這類抽籤文化，與巫者有關，在求籤過程必須謹言慎行，行禮如儀，絕非輕率之事。然而解籤亦是一門大學問，不同背景的人，有不同解讀，並非僅照籤文的字面理解，沒有標準答案。換言之，求籤是為了心安，取決於問者本身的誠意。

晚唐詩人李商隱作品有段名言：「不問蒼生問鬼神」，是大家耳熟能詳的金句，提醒統治者應該把注意力放在黎民百姓，以造福群眾為施政重點。常言道：「事在人為」、「要神也要人」，國家福祉端賴於全民一心，上位者做出對人民最有利的明智判斷，比起國運籤的內容來得重要，聆聽百姓心聲才是為政之道。

（作者是中研院博士後研究）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法