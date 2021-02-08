自由廣場》罷王與罷捷 四點觀察

◎ 王洲明

罷王成功、罷捷失敗；對應模式與戰術差異，值得接續而來的罷免個案省思。

一、冷處理vs.迎戰。王浩宇採冷處理，卻遭低空飛過（二十五．八一％）；黃捷改採正面迎戰，最後使同意罷免未達二十五％門檻。

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二、民進黨態度不同。罷王，民進黨袖手，但其他包括國民黨、台灣民眾黨、綠黨等均支持，才得以通過；罷捷，民進黨動員護盤，其他政黨旁觀未落井下石。蔡英文主席兩度發號施令護捷，更是關鍵。

三、罷捷理由牽強。以「翻白眼、反萊豬」為由，太牽強。黃捷質詢韓國瑜市長遭敷衍而翻白眼，只是禮貌與態度問題；至於萊豬問題屬總統與立委層次，找市議員出氣，層級不對。

四、中間選民冷靜。其實，這次罷捷與反罷捷，雙方動員結果得票率均未達二十五％門檻。故即使民進黨不護盤，罷捷依舊失敗。可見罷免正當性不足時，中間選民會冷靜以對，這是民主政治的勝利。

修法降低罷免門檻後，全國矚目的罷免案之同意、不同意得票率，分別為黃國昌（十九．○五％、八．五一％；否決）、韓國瑜（四十．八三％、一．○九％；通過）、王浩宇（二十五．八一％、二．一七％；通過）、黃捷（十八．九五％、二十二．四三％；否決）。

緊接而來的罷免焦點案落在陳柏惟、吳思瑤。前者選區屬傳統型、後者屬都會型，屬性不同，罷免與反罷免的策略也不同。上述四個罷免個案的通過與否決，值得各團隊推究。

（作者為反賄選研究室負責人，台中市選委會監察小組召集人）

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