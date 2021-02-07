自由廣場》評軍人格鬥操演向總統鞠躬

◎ 張博智

日前，蔡總統蒞抵八軍團所屬五六四旅，單位除做戰力展示之外，也有擒拿格鬥術的戰技演練，而在操演結束後，參演官兵以鞠躬方式向總統敬禮則遭到詰難，理由是「不符軍人禮節」。而八軍團則以「鞠躬是格鬥術的共同規範」加以解釋，不過，仍未能弭平衍生的風波。

平心而論，總統親臨，單位群策群力花了不少時間心力展現戰訓成果，任務圓滿，受到統帥表揚，正當戰志昂揚士氣高漲之際，卻因一個鞠躬動作招致「撻伐」，對單位與官兵並不公允。至於鞠躬是否或為何會被認為是「格鬥術的通用規範」，我略加以補充。

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在行戰技格鬥操演時，因為課目或「角色扮演」而有不同服裝器具，加上手上或持有各式器械，不便或不宜舉手敬禮，乃以鞠躬行禮。因此，這種鞠躬敬禮的方式，的確不乏出現在國軍各種戰技展演的場合，最起碼，在我軍旅期間所負責與指導的許多次戰技格鬥操演就都有鞠躬敬禮，換言之，以此責難八軍團五六四旅的操演，有失偏頗。

總統親臨是大事也是好事，對於關心國軍與國防的人來說，關注的重點我以為應在操演是否精實？成效是否達標？且基於前述戰技格鬥操演的特殊性，鞠躬敬禮早有通例，實在不宜大作文章。

（作者為前陸軍步訓部體育組上校組長，高雄市民）

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