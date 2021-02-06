自由廣場》拚酒、逼酒 膚淺的宴飲文化

女校長醉倒事件有感

◎ 易月

台灣人一向熱情好客大方，例如吃飯後大夥搶著付錢，不給他付就是不給面子，這在其他國家是非常罕見的文化。但有時候也會熱情過了頭，例如飯局中他人向你敬酒時，若不乾杯，對方說你不給面子。為了怕對方不高興，許多不善飲酒者不得不喝，讓原本歡樂的場合，變得尷尬。

最可憐者莫過於酒量不佳者，常被逼得不得不喝，幾杯黃湯下肚真是讓人難受。近日新聞報導，彰化縣某所國中女校長，在校慶運動會與家長委員及地方仕紳聚餐，席間被灌酒，不勝酒力的她喝得爛醉如泥，回到學校後大聲咆哮，酒後失態的模樣，遭老師偷拍存檔，彰化縣教育處接獲檢舉，將予以處分。

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看到這則新聞，真是為該名女校長抱屈，並感同身受。本人酒量甚差，所以非常害怕與某些喜歡喝酒的同事或長官聚餐，所以能不去就不去。然而，久而久之，就被認為不合群，而被排除在他們的圈子外。有些長官會說：「酒量等於工作量」，但我做的事不比人家少，但好康的事都沒有我的份，考績比他人差，升遷也比他人慢。

眼看著許多同事及晚輩靠著拚酒獲得升遷，心裡真是無奈。如此長期以來，一代傳一代，造就我們官場及社會上一股拚酒及逼酒的劣習及文化。我也看過許多酒後失態的同事，真是醜陋。拚酒及逼酒是一個非常不文明的文化及風氣，在先進國家是看不到此現象。大家在飯局開始時舉杯相互禮貌一番後，就你喝你的，我喝我的，誰也不互相拚酒、逼酒，飯後賓主盡歡。

吃飯喝酒雖然可以讓氣氛較為融洽，但拚酒、逼酒其實是一種非常膚淺的飲食文化，也會讓大家視應酬吃飯為畏途或是不愉快的事。希望各界能以此事件為殷鑑，飯局逼酒的陋習不要再上演了，讓我們的喝酒文化更加文明。

（作者為政治大學外交系博士，台北市民）

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