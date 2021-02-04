社論》當超限戰成為新常態

前年底爆發、去年初傳播的武漢肺炎，拖到最近才讓世衛專家進入武漢調查源頭，而且僅獲准接觸樣板。連世衛官員都批評，中國處處設防，表現遠遠不及格，呼籲中國讓專家在任務期間有自由訪問的權利。（法新社）

也許，未來時間拉長來看，去年的美國大選，可能是美中大戰與美國內戰的綜合變體。

上週，解放軍退役空軍大校王湘穗稱，台灣每年對中國享有鉅額順差，再以此購買美國武器對抗中國。他質疑當前的「惠台」政策是否該繼續，認為應改執行「窮台」政策，讓台灣體認到，想從中國獲得好處就必須統一。而半年多前，解放軍空軍退役少將喬良直言：台灣問題本質上仍然是中美問題，解決台灣問題的關鍵不在於解決台獨勢力，而是先解決中美實力對比。他認為，美軍具有干預的實力，台海之戰一旦爆發，美軍應不是直接對中開戰，而是聯合西方國家封鎖制裁中國，特別是用其海空優勢，掐斷中國海上生命線，使中國製造業所需資源無法輸入，所產商品無法輸出；同時通過紐約、倫敦兩大金融中心，掐斷中國的資本鏈。

請繼續往下閱讀...

喬良與王湘穗先後出現，令人不禁想起他們在一九九九以現役軍官身分合著的「超限戰」。這本書很少提到台灣，唯其寫作動機，卻是一九九六「海峽兩岸劍拔弩張，連美國人的兩隻航母特混編隊也遠道趕來湊熱鬧」。所以，書中提到的戰爭趨勢，值得吾人參考。包括，「基於地緣概念的國家安全觀已經明顯過時，對國家安全構成重大威脅的，已遠不止是敵對勢力對本國自然空間的武力侵犯」，現在越來越多工具足以實現；以及，超國家組織（聯合國、歐盟、世貿組織等）、跨國家組織（跨國公司）、非國家組織（綠色和平、奧林匹克、恐怖組織、駭客小組等），都在左右國家的走向，也已成為習以為常的進行式。

可以說，所謂的超限戰已成新常態，由於它不是傳統的戰爭型態，所以往往被理解成無關戰爭的事件。東南亞金融危機，「李登輝自貶新台幣藉以打擊港幣港股特別是紅籌股」，就被該書當作金融戰的案例之一。當然，上述所謂的「窮台」，也屬於超限戰的手段，不宜視之為「絕不允許任何人、任何企業一方面在大陸賺錢，另一方面卻支持台獨」的空洞口號。二○一六之後，蔡英文拒絕九二共識，北京便收回給馬英九的「惠台」甜頭，人盡皆知。過去幾年，川普對中國的貿易戰、科技戰、台美關係升級，把習近平打得下盤不穩，則是動作更大的超限戰。而中國的反應，主要採取傳統的軍事手段，戰機戰艦在台海、南海製造緊張，對周邊國家進行壓力測試。

當然，習近平不是省油的燈。前年底爆發、去年初傳播的武漢肺炎，拖到最近才讓世衛專家進入武漢調查源頭，而且僅獲准接觸樣板。連世衛官員都批評，中國處處設防，表現遠遠不及格，呼籲中國讓專家在任務期間有自由訪問的權利。看來，武漢肺炎恐怕難有真相大白之日。不過，從傳播途徑反向研究，難免令人懷疑，這是不是一場「超限戰」中所說的新恐怖戰？如果真是如此，不啻是川普對習近平發動貿易戰、科技戰型態的超限戰，而習近平對川普發動新恐怖戰的超限戰。沒有短兵相接，但戰爭已經開打了，只不過沒有採取傳統的手段。

去年十一月美國大選，背景除了美中超限戰，還有新型態超限戰的介入。一是，國際組織如世衛，事事配合北京腔調，拖延防治疫情時機，導致美國等多國淪為重災區，人民健康、經濟活動都陷入混亂，而北京實質影響的國際組織不僅於此。二是，美國的跨國企業如華爾街、迪士尼、好萊塢、矽谷等，企業利益明顯與川普政策衝突，而與北京政策較為接近。三是，美國的新媒體如社群網站推特等，儼然掌握高於政府的權力，對發文內容進行實質檢查，連總統的言論自由也無法倖免；至於傳統主流媒體，一反新聞傳播倫理，少播甚至禁播不利支持對象的新聞。這些不同以往的「內戰」，是否有北京影武尚難斷定，但它們把超限戰的戰場蔓延到更大的想像空間，則是不可忽視的現象。

拜登上任，立即宣布重返世衛、巴黎氣候協定，但未見提出改革要求。北京透過超國家組織如世衛狙擊美國，這種超限戰的危機依舊存在。而民主黨掌握參眾兩院，「通訊規範法」第二三○條保護社群網站的修法，可能後繼無力，新媒體的托拉斯化、審查權力，恐將對美國式民主產生更大的影響力。台灣，正面臨著來自中國的灰色戰爭，但那只是傳統面向的威脅。反倒是，所謂的斬首行動、共諜滲透、電腦入侵、元首醜聞、武漢肺炎等，這些日新月異的狙擊，稍有不慎便動搖國本，新舊媒體自成一國的美國經驗更當借鏡。尤其是，中國軍力仍略遜美國一籌，在全球的軍事補給基地也難趕上美國，其傳統軍力提升加上超限戰靈活運用的截長補短，美國的盟友包括台灣皆當未雨綢繆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法