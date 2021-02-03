自由廣場》唾棄尾牙中的陪酒文化

◎ 張勲慶

一向直來直往的藝人雞排妹（鄭家純），在主持企業尾牙宴時，遭到台語男歌手翁立友以及老闆的性騷擾風波，發酵數日後，鄭透過社群網站與媒體採訪下，揭露當天實情，一是歌手翁立友趁機摸其臀部，二是強勝老闆主動討電話不成後，回到主桌時傳來罵粗口聲，甚至說可以為其離婚此類言詞。

對此，網路上仍看法兩極，一是此乃飯局中常有的玩鬧場景，雞排妹只是刷存在感罷了；另一派堅持是明顯性騷擾，只要當事人心中感到恐懼、不安，只要出現不當肢體接觸，便可能觸法。時至今日仍有一大部份國人認為，雞排妹既然接下邀約，就當自知此類場合免不了拿葷味來開玩笑當樂子，今日哭訴且無畏往後可能打壓斷其演藝之路，只是假清高。

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但也就是這種仍停留在有女陪侍，藉吃喝消費女體上下其手的陋習，才使得國內許多企業在辦尾牙時，容易變調走味，本來要達到的雅俗共賞，變成吃女藝人豆腐又大開黃腔的紅包場。若是企業負責人本身正直又有兩性平權理念，那還可以把持住，達到員工與演出者同歡，反之，不如說是另類牛肉場、鋼管秀，很不幸又讓人憤怒之處，雞排妹遇上的就是此種貨色。

而我們在討論雞排妹此一案例中，最不該有的，就是拿雞排妹以往為了爭取媒體曝光機會拍攝裸露身體的照片，去貶抑其身體自主與個人尊嚴。因為此種把個人在事業上的展現，等同於只要出得起主持費，便可以徹底把玩於股掌的惡劣心態。此點從台語歌手翁立友的心態便可看出，更讓人瞧不起的是，東窗事發後所屬唱片公司，還刻意選擇性報導，讓當事人躲在幕後，不敢面對社會大眾和媒體。

當然，此事公開後，雞排妹未來會不會受到打壓和威脅，在台灣演藝圈是存有很大風險的，但如果今天你我不挺雞排妹，台灣女性都有可能在職場上、校園中，碰上雞排妹今日的遭遇，重磅「腥聞」就永不落幕。

（作者是文字工作者）

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