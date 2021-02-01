自由廣場》請速建國圖南部分館

◎ 王錫璋

作家張良澤先生與真理大學台灣文學館的鑰匙紛爭，日前教育部長潘文忠已南下調解，相信會有圓滿的結局。此事件期間，國家圖書館亦表明願意爭取在南部分館保存張良澤先生的文物、資料。以國圖南部分館的典藏環境、設備而言，條件應比真理大學好。

但國圖要感到困擾的是：南部分館興建已延宕兩年，至今還未動工呢，如何奢談要典藏張良澤先生的資料？

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這其實也不能怪國圖。南部分館早已於二○一七年由行政院宣布定址於台南市新營區文高十一用地，此後競圖、設計、招標一切順利，並於二○一八年十一月舉行動土典禮。原本預定二○一九年實際動工，至二○二一年完工使用。總經費達四十二．八億的南部分館，不僅是外型美麗且有綠化功能的現代化圖書館，也提供圖書資訊專業發展基地、圖書館創新服務育成中心、本土及兒童文學史料中心、全國規模最大的自動化倉儲系統及書架的聯合典藏中心。圖書館界及南部鄉親均引領而望，期盼早日落成。

然而自二○一八年十一月動土奠基後，南部分館卻因館址地目轉移問題而卡住後續的動工。這實在令人難以了解，這只要行政院召集內政部和台南市政府好好溝通一下如何化解的問題竟然公文一來一往，幾次巡迴教育部、台南市政府和內政部之間，就耗去寶貴的兩年時間。

原本今年元月就應建物實體完工，六月展開內部布置、搬遷，明年一月正式對外開放展開服務的南部分館，至今館址仍然荒蕪一片；這對南部鄉親太說不過去了。

筆者擔心的是，這可能會讓人覺得政府的工程怎麼老是延宕？建築師上億元的設計費都領走了，工程卻無法進行。延宕多時以後可能還會造成建物、材料及工資的上漲，勢必追加經費，增加國庫負擔。

期盼行政院迅速出面協調台南市府和內政部對土地問題的見解，讓國圖南部分館早日動工吧！如此，張良澤先生的資料，也才有較好歸屬的選擇。

（作者為前國圖編審，台北市民）

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