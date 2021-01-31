自由廣場》「不一樣」的中國看護

◎ 楊佩樺

台灣醫護人力不足，照顧服務員也是相當匱乏。所謂照顧服務員，簡稱照服員，過去大家熟悉的名稱是「看護」。政府為了彌補照服員缺口，除台灣人之外，也有大量外籍人士及中國配偶從事，但中國照服員卻有著紅色滲透的統戰疑慮！

筆者多年臨床工作經驗，發現多數外籍照服員聊到自己國家時，多會介紹美食及景點，例如越南照服員會介紹越南料理、印尼照服員會討論峇里島景點等。

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唯獨中國照服員，聊天過程會刻意宣傳中國經濟好棒棒，強調「台灣是中國的一部分」。甚至筆者調查中國照服員是否於十四天內有出境旅遊史時，該員竟大言不慚表示：「台灣隸屬中國，回中國不算出境！」此言論惹得醫護人員眾怒。而且，每逢選舉接近投票日，還會刻意散布假資訊並吹捧特定政黨候選人，試圖影響台灣民主政治。

筆者要強調，並非所有中國照服員都是如此，但證據顯示中國有意識地利用滲透台灣。例如，中華婦女聯合會理事長、身兼中華統一促進黨女媧黨部主委何建華，涉嫌為中國發展組織，長期以「在台陸配回娘家」、「兩岸婚姻家庭」等名義舉辦活動，進而誘吸中國配偶返中施予統戰及思想教育、支持「兩岸統一、一國兩制」等政治理念，去年底被北檢依違反國安法起訴。

武漢肺炎疫情爆發初期，中國就把「口罩武器化」，變成戰略物資。現在連中國照服員都可以「武器化」成宣傳工具，進行一場超越人類底線的戰爭！中國照服員言行，客觀政治效果就是協助中共「大外宣」，影響受照顧者及家屬投票行為，成為統戰工具！呼籲政府相關單位應正視此問題，別讓中國照服員成為滲透的破口！

（作者為護理師，高雄市民）

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