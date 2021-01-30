自由廣場》臺灣議會設置請願運動100週年

◎ 陳志剛

距今100年前，西元1921年1月30日，一群臺灣青年齊聚日本東京，主張「臺灣是臺灣人的臺灣」，向帝國議會請願，要求成立屬於全體臺灣人的議會。自此，臺灣史上第一場追求自由與民主的政治運動「臺灣議會設置請願運動」正式展開。而這場持續14年的運動，對後世臺灣的民主產生深遠的引響。

1920年代，有一群年輕的臺灣留學生，遠渡重洋前往帝國的首都東京留學。他們不僅在早稻田等學校學習法律與政治學，親身觀察同時期開始要求國會普選、社會運動風起雲湧的日本社會，更大大刺激了他們的思想。一種希望臺灣越來越好的想法，逐漸出現在他們心中。

請繼續往下閱讀...

這個想法，使留學生們開始與霧峰林家的林獻堂、臺中的蔡惠如等臺灣本地的資本家與仕紳接觸，一起討論臺灣的未來。他們在1921年向日本的帝國議會提出請願，要求建立屬於所有臺灣人的議會。臺灣議會設置請願運動的開始，象徵著臺灣人名為「自治」的夢想，日漸成形。

此後連續14年，這群臺灣人每年都向日本帝國議會進行請願，並透過遊說國會議員、接觸新聞媒體、遊行，甚至是駕駛飛機撒下傳單等方式，意圖喚起日本人對於臺灣的支持。

同一時間，這群臺灣人在臺灣島內創立「臺灣文化協會」。他們不僅在臺灣宣傳請願運動，更企圖提高臺灣人的文化水平與政治意識！文化協會的成員蔣渭水、蔡培火、林茂生、陳炘等人，透過出版刊物《臺灣民報》、在各地辦演講會等方式，嘗試在臺灣宣揚民主自由思想。這些活動在提高臺灣人的知識水準與政治意識上，作出難以衡量的貢獻。

爾後，即使他們曾遭受日本總督府羅織罪名，加以定罪（治警事件），卻依然持續活動長達14年之久。直到日本右翼勢力日漸高漲的1930年代，才被迫噤聲。

第二次世界大戰結束後，這群曾經參與議會請願運動的臺灣人再次集結，意圖在日本人離開後，再次追求屬於臺灣人的自治夢想。然而，1947年的二二八事件，卻使他們夢碎。臺灣第一位美國哲學博士林茂生、臺灣文化協會成員陳炘喪命，林獻堂則在幾年後流亡日本。臺灣再度面臨外來政權的統治，直到1987年解除戒嚴為止。

然而，即使面對國民黨的戒嚴統治，臺灣議會設置請願運動的影響並未完全消失。1970年代，黨外運動開始質疑國民黨的統治。一群新世代的臺灣年輕人，例如康寧祥，開始閱讀日治時期的政治運動史，或者接觸曾參與日治時期政治運動的前輩。由此傳承下來的「臺灣議會設置請願運動」經驗，正是促使黨外年輕人投入民主運動的原因之一。

臺灣議會設置請願運動，是臺灣人數百年來首次公開要求民主、自由，追求「自治」夢想的政治運動。他們的夢想並未在當下實現，卻透過一代又一代的經驗傳承，替戰後臺灣的民主運動提供了養分。

1921年到2021年，臺灣從受人宰制的殖民地，蛻變為亞洲名列前茅的民主國家，更因為有效的民主制度，成為受世界矚目的防疫典範。而在這背後，則有著一群未必為人所知，為了讓臺灣成為更好的社會，為了讓臺灣人活得更有尊嚴，即使面對壓迫卻依然挺身而出的，一代又一代勇敢的臺灣人，

近年來，不僅臺灣，世界各地的民主制度正遭受嚴厲的挑戰。臺灣不可避免地成為自由世界的最前線。面對挑戰，臺灣人應該如何自處？相信這場以臺灣議會設置請願運動為起點、長達百年追求民主與自由的旅程，可以給我們帶來一些啟發。

（作者就讀於日本京都大學文學研究科，專攻臺灣與日本近現代史。）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法