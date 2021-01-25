自由共和國》林盈達／5G拼圖：結合電信採購標案的共享開放實驗室

林盈達／交大資工系講座教授

新興５Ｇ技術除了帶來高頻寬、低延遲、大連線的服務，也正重組網通設備產業的生態，台廠到４Ｇ為止都只進得去用戶端設備市場，但未能成功進入骨幹的基地台與核心網路設備，本土電信業者也被期待能採購更多國產品，但不管是４Ｇ招標金回饋或５Ｇ電信國家隊都未竟其功，是否還能找到「新配方」協助產業達成「５Ｇ拼圖」？藉由理解５Ｇ與４Ｇ的架構差異就可以知道機會變大了，同時檢討過去失敗的原因，比較一級與二級電信業者的做法，本文提議建構結合電信標案的共享開放實驗室，九成瞄準全球市場，一成兼顧國內市場。

虛擬化開放架構帶來的轉變：三大三小的重組

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４Ｇ時代全球電信設備市場被Ericsson、Nokia、華為「三大」寡占，５Ｇ因為大量虛擬化導致軟硬分離的開放架構，讓設備由軟體塞在特定硬體裡的封閉「盒裝模式」，轉變為軟體由硬體釋放出來的開放模式，也讓硬體的品牌重要性下降而有「白牌化」的趨勢。三大的市佔也緩步下滑，加上華為被「乾淨網路聯盟」排除，新增了「三小」的機會，韓國三星與日本ＮＥＣ分別透過國家政策輔助及併購Netcracker軟體公司，搶先掌握了第一波機會，台灣因為缺乏夠大且願意長期投資的廠商，比較可能以本國或跨國多家的方式完成「５Ｇ拼圖」。

展望市場由三大演進為三大三小、甚至大小都多，台廠仍有機會，若「入網５Ｇ」失敗，十年後６Ｇ時代我們還會在原地踏步討論同樣議題。

電信國家隊與招標金回饋動能不足

兩年前籌組的５Ｇ電信國家隊被期待能由電信業者帶領設備商，透過開放場域進行整合，先入網本土市場，再圖全球市場，但中華電信等本土電信業者的「老二哲學」造成採購只願意用國際一級電信業者如AT&T與Verizon認證採購過的設備，避免承擔網路不穩的風險，加上習慣「統包」方式，由Ericsson與Nokia負整合測試之責，這讓台廠不得其門而入，甚至覺得歐美電信商比母國電信商友善開放。

４Ｇ時代也試過頻譜招標金回饋給採用國產品超過一定比率的電信業者，結果是把用戶端國產品比率採計，不用算骨幹設備國產品比率，且兩三年內回饋用完也不再採用得多花功夫整合的國產品。最近ＮＣＣ與經濟部在討論５Ｇ回饋金一五五億要怎麼給，如果比照４Ｇ只會重演劇情。

一級與二級電信業者的差別

一級電信業者透過自訂的「入網測試」規範，降低標案採購的產品在營運時不穩的風險，因此有自己的IOL （In-house Open Lab），通過PoC （Proof of Concept）、Lab Trial、Field Trial三個階段把關的設備商才能被放到某項產品類別的AVL （Approved Vendor List），招標時再由AVL中議價最低的二至三家得標。各類產品AVL名單可能不同，各類得標者也可能不同，透過三階段把關，可完成多家共存的整合測試。如此流程可確保電信業者在多供應商下的整合測試能力，以及取得最佳議價空間。反觀二級電信業者雖然也有IOL的形式，但卻是讓設備商自己決定怎麼證明滿足三階段測試，就像「自己出題自己答題」，然後再以統包方式採購，沒有創新的企圖、沒有分包後自己整合的能力、也沒有各類AVL的概念、更縮小了議價空間。５Ｇ因為開放架構，比４Ｇ更可以也需要整合多家供應商，二級電信商統包的方式在５Ｇ時代無異於自廢武功。

瞄準國際市場：共構的開放共享實驗室

得先取得母國市場練功，才能進取國際市場，是可以破除的迷思，台廠已有多家單打獨鬥打入國際電信市場，但因為單打獨鬥拼不齊整個圖，頂多只能進到某類產品的AVL跟其他廠商整合搭配，而不夠完整與主導。若能建構一個共享開放實驗室SOL （Shared Open Lab），並取得多國多家電信業者的授權認證以及測試規範，在此SOL進行入網測試的前兩個階段，再送至電信業者的IOL進行第三階段，就可進入其AVL，這將讓台廠免於單打獨鬥，並能一起合作完成拼圖。

國內已有測試認證單位（例如耕興）取得多家國際一級電信業者的授權與規範移轉，為其測試用戶端設備，這表示已具備合作的能力與經驗，若能擴大測試標地至骨幹設備，以及結合工研院、資策會與學界對骨幹網路的技術與設備投資，就能共構SOL。

兼顧國內市場：誘導國內電信業者

國內市場僅佔設備商營收不到一成，但若形成的生態是兩個平行時空：本土設備能賣到國際一級電信業者，本土電信業者繼續都採購外商設備，將是一個病態的結構。引導本土電信業者參與上述的SOL，並以其參與度及標案結合程度，做為５Ｇ招標金回饋計點的依據，應該是比只算用戶端國產品比率更能改變體質的做法。

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