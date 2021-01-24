自由廣場》多虧健保卡 讓台灣能走到這一步

◎ 謝武吉

民國84年全民健保IC卡於澎湖開始了試辦計畫，直到93年正式全面實施，其實當初所期望的益處就是減去傳統紙卡必須不斷更換的成本，在評估初期經過多次的激烈爭辯，可以說是整個醫界都表現反彈，不歡迎這項新玩意的導入，當時卻有一位身為醫管人的秘書長認為，節省紙張浪費只是一個起點，其遠見在於深知應好好運用健保IC卡來建構有效資料庫，才有機會抑制浪費，否則遲早要面對總體醫療更擴大的支出，最後總算在一陣驚滔駭浪後塵埃落定，也讓爾後台灣的醫療與全民健保開啟漫漫發展之長路，醫管人可說在其中立下汗馬功勞。

去年很不幸地，世界各地爆發了新冠肺炎，同時也衝擊到台灣，雖然我們有過SARS對抗經驗，可對於國外入境台灣的人，如果沒有良善之流程機制也就無從管理。所幸經衛福部陳部長與健保署李署長即時因應之努力研究下，開啟了健保數據運用的一個新高度，透過健保醫療資訊雲端資料庫，並擴張至出入境史與旅遊用藥史的串檔，第一時間就啟動了台灣百姓的生命財產安全之保護網，也因此讓台灣成為世界之防疫楷模。這麼一切脈絡來看，全民健保卡全面IC卡化的作為，可以說是奠定了如今這些流暢防疫的根基。

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然而我們的抗疫工作，近日又再面臨新挑戰，桃園部立醫院發生了院內感染，以及所謂的社區感染，此次陳部長在忙碌之中，李署長也深思熟慮想出一套機制，即是自25日起各家醫院大門口均要設置健保卡機，凡進入院內者皆須過卡以識別過去21天內醫療院所軌跡。這種高效率設置防線之作為，其他國家應該根本無法相比吧！

因此筆者深深有感，對於當時推動健保IC卡的幕後英雄江宏哲先生，應給予莫大的掌聲，並且對於兩位現任長官的努力奉獻，以及衛福部、健保署全體團隊支撐著最前線所有殷勤的醫護與相關防疫人員，我們都要致上最深的感謝，看看美國的疫情現況，台灣如果沒有這些人的辛勞奉獻，又能好到哪裡呢？

當然，健保卡衍伸的資訊化管理並非只有在防疫上見效，對於我們長年的醫療資源維護亦為重點。今年台灣健保費率要調整到5.17%，這些健保經費說穿了都是全體人民的血汗錢，需要被珍惜使用，而目前政府之所以能管制不當醫療支出的，就是依靠健保大數據功能來進行篩檢，如前年的達文西手臂手術發生了一邊申請健保給付，又一邊向民眾收取自費16-20萬，以及某項醫美減肥的胃繞道手術應屬自費，卻同時向健保署申請健保給付，這些不法行為，如果沒有健保大數據之精準審查，根本難以揪出，只能任由那些不肖分子搞垮你我引以為傲的健保制度。

另外，筆者的表妹曾因胃痛前往住家附近的診所看病，效果不彰被轉到某家醫學中心急診室，當時由忙碌的急診醫師替他打了止痛針，並開立、執行了CT、MRI兩項重要檢查，結束後急診醫師竟告知其發現一顆腫瘤，讓表妹和家人啞口無言，後又經朋友介紹轉到一家設備尚可的地區醫院腸胃科，由該院具有教授背景的主治醫師進行診斷，搭配超音波及胃鏡檢查後，那顆醫學中心的急診醫師口中說的「腫瘤」竟憑空消失了！原來真實病灶為多處胃潰瘍，住院治療四天就出院，她萬分感謝著醫師與醫院。其實這類的事件過去不在少數，但透過健保資訊化的檔案紀錄，配合大數據的手段，我們得以好好正視，並揪出過去許多醫療上錯誤、濫用卻不為人所見之漏洞。

健保IC卡的管理與應用是何其重要，與健保法43條分級醫療轉診制度之落實、使用者付費之原則，是並列健保永續經營的不變道理，希望我們全體台灣人民都要支持這樣正確、先進的措施，來管制所有不當浪費、守護正向醫療環境，而那些身懷重裝備，腦子想著營利、回本，不斷擴充版圖的單位，如果還要再以不正當手段坑健保錢，我們就用大數據分析這把利刃剖開健保資料庫讓其無所遁形吧。

（作者為台灣私立醫療院所協會榮譽理事長）

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