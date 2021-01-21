社論》川去拜來 豪華版與基本款

拜登正式上任，挑戰接踵而來。俄羅斯的反對派領袖納瓦尼們，香港的民主派人士黎智英們，正在中俄兩個極權國家受難。這是拜登上任前，普廷與習近平給他的接風排頭。所謂的「俄羅斯是美國國家安全目前的最大威脅，而中國是美國最大的競爭對手」，這樣的區分有多大的意義？對這兩個硬敵，拜登的起手式，可能決定了接下來誰佔上風。我們所在的亞洲，許多國家的領袖都在拭目以待這個起手式。

近日，拜登政府人事，正在參院聽證，或許有些蛛絲馬跡。準國務卿布林肯強調，拜登政府將延續美國的對台承諾，確保台灣自我防衛能力，若中國膽敢對台動武，那將是「一個嚴重的錯誤」。國防部長提名人奧斯汀亦稱，確保對台灣的承諾，支持台灣自我防衛。不過，他們的話好像也就點到為止。準國家情報首長海恩斯表示：在某些問題上，中國是個競爭對手；不過在氣候變化等其他問題上，我們會試著與中國合作。以上措辭，都比川普的「美國印太戰略框架」略顯模糊，還看不出可能的行動抉擇。

請繼續往下閱讀...

初步來看，如果川普對台政策是「豪華版」，則上述聽證所透露的只能算是「基本款」，未來要看如何具體落實。習近平對川普說的，「太平洋足夠大，容得下中美兩國」，會不會由拜登實現？目前仍難斷言。執政初體驗，拜登的亞洲政策有兩個試金石，一個是香港，一個是台灣。假使，川普政府過去幾年對港台是「豪華版」，未來拜登政府對港台調降到「基本款」，恐怕不是令人樂觀的訊號。尤其是，具有國際條約與中國內政雙重性格的香港，一旦拜登政府把標準拉得更低，這堂課對亞洲盟友如何看待華府，可能才是拜登政府的棘手問題。

有一種骨牌效應裡，第一張是快倒的香港，不是因為北京對它這塊領土做了什麼，那是必然之惡，而是亞洲盟友對華府不論冷熱都無力回天，自然而然萌生的信任危機。第二張以後的骨牌，可能是澳洲、加拿大、印度、越南、日本、南韓等，台灣無疑也是其中的一張。如果真的發生骨牌效應，先後倒下的順序尚難預卜，不過，可以相當篤定的是，最後一張骨牌一定是美國。港台性質不同，但同樣左右亞洲盟友的疑信。一月二十日開始，倘若拜登政府也不願挑戰「既成事實」，導致別的亞洲盟友「菲律賓化」，習近平的機會就更大了。

趁拜登就職前後的暖身期，北京儼然要把香港料理完畢，同時抹除海峽中線、進逼台灣西南空域，形成拜登不得不吞下去的苦果，這叫做先下手為強。必須注意，香港、台灣不是單一個案而是一種模式，戰狼也用同樣的手法對付其他民主國家。批評香港、新疆人權狀況惡化又如何？有些民主國家，還不是跟中國簽署RCEP、投資協議？為了安撫中國，有些民主國家高喊口號，轉頭便把人權標準自動調降，以換取迫害者在貿易協議畫押。北京行為毫無改變，大家卻都簽了字，往後北京會改變嗎？當然不會！會改變的恐怕是民主國家談論人權的腔調。

政權交接前夕，中國官媒痛斥龐皮歐是「美國史上最差國務卿」。這位川普主義的圓桌武士，獲得敵人的最差評價，反而襯托出他維護美國利益、普世價值之功不可沒。布林肯在參院聽證表示，同意川普對中強硬的作法，但在許多方面不支持其方法手段。實際上，中國已經不是改革開放的中國，習近平也不是韜光養晦的鄧小平，川普政府的方法手段，已經證明打到習近平霸權夢的痛處。假使，拜登政府從北京的角度來看川普政府的利弊得失，則其中國政策、亞洲政策不無可能跟著習近平的邏輯走。果真如此，四年下來，戰狼氣焰將更為囂張，戰狼的銳實力將更為銳不可當，而民主世界如同一匹匹羊送進狼口。

美國與民主世界正面臨考驗，民選總統的言論自由被封殺，民主世界需要對抗數位集權主義的領頭羊。而正式上任前，拜登念茲在茲的似乎主要是，新冠疫情和沉淪經濟的雙重危機。他會不會墜入「歐巴馬陷阱」，一如歐巴馬所言：若不是二○○八至二○○九的全球金融危機，在貿易議題上他對中國可能出手更重？結果，為了博取習近平的合作，讓戰狼又活過來了？包括堅守對台承諾，會不會遭到「與中國完全脫鉤不切實際」的稀釋作用？凡此，當然無法完全從幾場人事聽證遽下定論。不論如何，我們仍希望，新的白宮主人、新的參眾兩院，對捍衛普世價值有共同的方向，而新政府的策略確實比前任更能達到盟友也認同的目標。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法