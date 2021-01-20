自由廣場》修法破解「寄生議會」亂象

◎ 吳香君

近幾十年來，台灣不斷出現地方議會議員因人頭詐領助理費而遭判刑的案例，不禁令人好奇，究竟一個人頭每月近三、四萬的薪水有何絕妙之處，讓地方議員前仆後繼賭上政治生涯掛人頭詐領呢？

回顧幾個案例，台南市某議員於任期內被控以低薪高報、假人頭方式詐領助理費高達六六八萬餘元。此外，亦不乏連續詐領多屆的案例，桃園某議員從二○一○年至二○一七年將公費助理額度挪去聘用自家土地代書公司的員工，薪水跟勞健保一起省，長期下來詐領金額高達八二二萬餘元。尤有甚者，去年底桃園市某六連霸議員遭檢方起訴，涉嫌以中風的母親、思覺失調症的哥哥與友人當人頭助理，詐領金額高達九八○萬餘元。

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一個人頭的薪水看起來或許是小錢，但當親友都成為人頭時，長期累積下來的金額，大到連投資房地產都不成問題。因此便不難理解，為何長年以來總有議員甘願冒險詐領助理費。依現行制度而言，只要有辦法提供縣市議會人事資料，薪資就會如期撥款。因此以人頭詐領一向不容易被外人發現；再者，親友畢竟是自己人，自我說服親友與自己關係密切「有在做事」，就容易卸下心防跨越法律界線。

去年內政部通盤研議公費補助制度，以求改善詐領助理費頻傳，其中修法方向大多著重於額度與核銷方式的調整。但筆者認為，如何破解寄生議會的溫床是才頭號問題。正因助理費的申報不受監督，掛親友人頭「不容易被發現」，且「累積金額可觀」，無從監督的便利性，間接使議員缺乏犯下詐領的自覺，等檢調介入時，往往詐領所得已累積上百萬、甚至上千萬。不僅侵占了人民的納稅錢，也排擠到實際上有在工作的助理薪資及服務品質。

因此，作者向內政部呼籲，未來修法應以公開透明為前提，強制公開揭露議員聘用之公費助理姓名、職稱、薪資等相關資訊。畢竟民意代表以尋求連任為首要目標，聘用登載內容是否屬實，支持者跟競爭對手都在看。當助理費、補助費申報必須向社會大眾交代時，相信將有利於避免不實申報，並使公費助理的勞動條件、服務品質回歸應有的運作。

（作者是全國議會民代助理產業工會理事長）

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