自由廣場》採購空中加油機刻不容緩

◎ 宋磊

空軍戰機向來是台海空防的最前線，無論是日常驅離共機，或是戰鬥巡弋任務，空軍往往扮演第一線的角色，平時因空軍跑道未遭遇敵軍毀損，若有特殊狀況，往往能夠再次加油、掛彈升空作戰。然而，若遇戰況不利於我方時，如跑道遭到轟炸，此時滯空或地面的戰機，短時間恐怕無法順利起降。

為因應全台各處空軍基地遭解放軍第一擊彈道飛彈攻擊後，延遲我軍升空作戰，空軍應積極向美方釋出購買空中「加油機」的訊息，因F-16戰機在其機背上配有加油管，也因此購買數架空中加油機，除維持台灣空軍戰力外，面對全台各個機場跑道在第一時間無法進行起降作業時，空中加油機將有能力為從全台各戰備道起飛的戰機進行加油，以維持戰力，也為台灣爭取空中第二擊。

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此外，西南空域常是解放軍航行的路徑，客觀而言，空軍若能購買適當的空中加油機，或是將現有的C-130運輸機改裝成KC-130R空中加油機，該機增加約一萬升的外掛油箱，貨艙中更有一個容量一萬三千六百升可拆卸油箱，若能適度將四至六架現有的C-130運輸機改裝成空加機，則能加速空軍建構空中加油機的機隊。

台灣的空軍戰機普遍具有強大的空中、地面與水面等打擊能力，然因我空軍戰機的數量有限，解放軍頻頻擾台，增加我機隊的攔截成本，亦讓我飛行員／地勤人員疲憊不堪。

若能增加空中加油機的機隊，不但能延伸平時戰備機的飛行時間，大幅降低戰機的更換頻率；此外，隨著南海局勢增溫，中共機艦頻頻騷擾鄰國，我方戰機若能因空中加油機而延長打擊距離，不但能適度增援我位於太平島、南沙島的部隊防禦，更能強化對南海地區的控制。

（作者是中正大學戰略所碩士）

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