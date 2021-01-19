自由廣場》疫情戰場 同島一命

◎ 陳冠廷

這場疫情，決定我們是什麼樣的人！最近在有醫護人員確診之後，慢慢又傳出訂餐，租賃房屋，甚至是親朋好友遭到差別對待，再加上有楊志良前署長的言論，醫療人員的士氣大受打擊。

許多狀況之下，那並非懷有惡意，更大的原因是源自於恐懼。而我們要對抗的，正是這種恐懼。台灣在全球疫情之下，能夠相當程度過著近乎正常的生活整整一年，能夠享有自由的經濟、文化和娛樂活動，是眾多醫護人員他們的「自我犧牲」，是他們把兩、三天的工作，在一天完成緊張生活下的付出為前提才有的。

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但，他們同時，也是最需面對不確定、隨機，且多層次挑戰的一群人。在每天多達數百到甚至千例通報數之中，各種就醫理由不同。而這些醫護人員也無從在救治的當下得知，每一個病例的完整接觸史。許多評論者在以近乎「全知」的上帝視角來批評，忘記醫護人員都在當我們的第一道防線。

然而獎勵機制是無法把未知風險算入，許多狀況下，只有在「經確認」照護到武漢肺炎病患後，才有最基礎的獎勵，在我所面談的醫護人員中，沒有人希望這樣的獎勵。在這兩週緊張的醫院感染、本土病例出現的狀況之下，此時此刻，更需要全體國民對公衛人員的鼓勵與支持。

醫護人員與你我一樣，都是平凡人，除了生理上的健康外，也希望各位朋友關注第一線人員的心理健康。沒有人能夠承受高強度的壓力逾一年，任何差別待遇都可能是累加的壓力。行政評鑑上的流程簡化，關懷心理、社會氛圍、甚至倡議增加獎勵機制，這些都是我們做為國民可以一起努力去倡議的。最少，「戴口罩、注意公共衛生、不要說風涼話」。

在台灣十大死因中，此次疫情沒有在榜上，但萬一醫護倒了，所有附帶傷害，沒有任何人擔得起。醫護人員加油，因為這場疫情，決定我們是什麼樣的人、什麼樣的國家。

（作者是台灣世代智庫執行長）

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