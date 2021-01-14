自由廣場》美國取消美台交往限制 不會曇花一現

◎ 林逸民

美國國務卿龐皮歐九日宣布取消美國行政部門與台灣官員間的所有交往限制。過去美國一直顧忌中國而畫地自限，如今終於脫下自我桎梏，讓兩國公務機關交流邁向正常化，美台關係將進入全新時代。

時值美國政權交接之際，中國不論官方與民間對此大肆抨擊，貶為川普離任前故意為中美關係留下障礙；藍營則與中國一個鼻孔出氣，質疑川普僅剩最後十天任期，將在拜登一上台就遭推翻。

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不可否認，中國自然要詆毀任何對台灣主權有利的發展，就算明知所言不符基本常識，也得照本宣科，但藍營言論與中國呼應，認定川普已承認敗選願意交接後，龐皮歐還會為了幫川普和拜登賭氣，故意發表與拜登相反政策，顯然將美國民主運作視為小學生吵架。

美國有深厚的民主基礎，國策不會隨一人的偏執而有重大偏離，更別說在數天內突然改變。重大政策須有一定時間準備，例如川普在選後促成摩洛哥與以色列關係正常化，並承認摩洛哥擁有西撒哈拉主權，是否趁拜登還未上台「突襲」？事實上，美國參與摩洛哥與以色列關係正常化談判逾兩年，絕非選後才臨時起意。目前川普已是看守政府狀態，若龐皮歐要以一己之私強行推動可能與拜登方向相反的政策，國務院人員勢必會爆發嚴重阻力，甚至出面控訴，而民主黨方面更會全力杯葛抗議。

拜登的反應，卻是輕描淡寫，既不支持也不否定，只強調過去曾參與制定「台灣關係法」，暗示拜登對台一樣友好，並重申美國固守「一個中國」政策。

長期研究台美中關係者，都了解美國的「一中」與中國的「一中」意義不同，其中有模糊空間，但美國的「一中」隨著戰略需求，意義會改變調整，如今越來越常是「中國是中國，台灣是台灣」。

拜登陣營明確表示，美國對台灣必須維持堅定、有原則且跨黨派的支持。美中從合作關係轉變為競爭關係，是不可改變的趨勢，為了遂行包圍中國的總體戰略，台灣的戰略地位提升，也同樣是不可逆，已是美國超越黨派之爭的基本國策。

換言之，拜登利用默認龐皮歐的聲明，來遂行其延續既定國家政策的任務。畢竟，若拜登一上台就發表美台官方交流正常化的重大宣言，中國無法向國民交代，必定誓死抵制，不如交給即將卸任的川普政府發表，拜登只需蕭規曹隨的把責任推給川普，中國雖不滿意也只能裝傻，向國民宣傳是川普臨去秋波，作為下台階。國務院十二日表示，因致力完成平穩有序的交接，因而取消所有外訪行程，美國駐聯合國大使克拉夫特訪台也包括在內。雖然相當可惜，但也證明並無川普與龐皮歐一意孤行之事。

台灣是仰賴美國的支持才能存在，這點藍營應該十分清楚，畢竟，兩蔣時代若無美援以及韓戰後第七艦隊巡航台海，政權早就崩垮，爭取美國最大支持，是全台灣人民不分黨派的共識，期望藍營人士與全台灣人民共同團結，一同爭取美國支持，乃是國家大幸。但若藍營非要與中國應和，動輒發表反美言論、嘲諷抵制，只會遭到人民唾棄而已。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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