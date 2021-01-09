自由廣場》中醫醫藥分業 是歷史責任

◎ 蕭力禓

一、藥局、藥師量能充裕，足以協助分擔中藥藥事照護：二○一九年時台灣藥師共二九四二六名，八一二九家藥局，健保特約者為六五一六家，台灣每萬人藥師數為十二．四八。以國際標準審視，比照WHO數據，全球排名第五。與二○一九年OECD先進國平均每萬人藥師數八．三相比，台灣藥師人力已遠超國際標準，顯見人力充裕。且藥學教育自民國五十年代起，已納入中藥相關課程，已培育超過三萬名具中西藥專業之藥師，是即戰力！

中醫醫藥分業的阻礙不是缺藥師，是缺處方箋的合理分配。

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二、新設中藥師緩不濟急，且中藥師制度國外經驗成效不彰：過往台灣中醫界希望借鏡韓醫、韓藥師制度，而該制度設立至今，在管理及實質效益都有許多問題。過多藥事人員，導致供過於求的韓藥師鋌而走險變成違法密醫，另一方面，民眾就因藥物交互作用產生的問題也變為人球，韓藥師與藥師互相卸責。最後韓國藥師公會出面協商，整合韓藥師為藥師，以解決用藥問題。而最早推動中藥師的中國，近年也發現藥事人員分流的弊端，中藥師、西藥師無法統合民眾用藥問題，也未能解決中西藥物交互作用問題，近年改推「執業藥師」制度，統一由藥師管理並負責藥事照護。

況且連中醫師都在推中西醫整合，更成立中西醫整合醫學會，又怎麼能要求藥師走回頭路，去嘗試外國失敗的政策，重蹈覆轍。

三、中醫醫藥分業已延宕四十年，應立即落實：台灣藥師早知不論傳統醫學或現代醫學，「藥」不分中西，均為生理活性的物質，身為藥師，就要守護民眾健康。面對藥學教育不足，自民國五十年代起，就已納入中藥相關課程，且近年來更增加至十七學分、調整內容，還額外增加中藥實習一六○小時，以求藥師在中藥業務職能上有所提升。與現有各類醫事人員相比，藥師所修習之中藥學分最多，且又有藥學教育之基礎，絕對足以勝任。

面對藥師的努力，政府始終猶豫不決，未落實中醫醫藥分業，致有盛唐中醫鉛中毒憾事發生，細思極恐的是，鉛中毒卻不是單一個案，是系統性問題！目前浮上檯面的已有三家中醫診所，所受影響之患者不計其數。

中醫醫藥分業，是這一代醫療人員與政府無法迴避的問題，也是歷史的責任。

（作者為藥師公會全聯會中藥發展委員會委員）

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