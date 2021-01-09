自由廣場》談台大「學習調整制度」

◎ 林進嘉

報載因校園頻傳憾事，台大學生會九日將在台大校務會議上提出「學習調整制度」，導入申請制度與學輔專員，讓患有精神疾病或有嚴重情緒困擾的同學，在學習受到嚴重負面影響、難以達成課程要求時，經由專員面談、評估，可以獲得諸如作業繳交期限延後、考試中途提供休息等學習調整措施，進而擁有平等的學習機會。

筆者認為此舉對相關精神疾病同學甚好，惟以目前社會對精神疾病認識不足，甚至污名化現象仍存在之下，若無配套措施，此制度將難竟全功。

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臨床上，我們常遇到一些憂鬱症的學生，因情緒困擾而無法跟同學一樣學習，遭到老師、同學「另眼相待」，也常遇到學生表達輕生念頭，被說要堅強一點，結果使該學生更覺受傷（好像自己不夠堅強）。

故建議台大學生會，除了在台大提出「學習調整制度」外，應結合精神醫學界、心理衛生學會等專業團體，同時在校園發起兩項運動：一、「認識憂鬱症」，讓憂鬱症不再被污名化，讓大家知道憂鬱症患者是大腦生病，導致情緒調節出現障礙、對壓力因應能力失調，不是病人不滿足、不堅強、不努力，他們需要藥物治療、心理治療、親友支持，始可度過難關。二、「學習如何幫助憂鬱症患者」，讓全校師生在了解憂鬱症的症狀、罹病因素後，能學習如何以「同理、關懷、支持、不批判」的態度跟憂鬱症患者相處，進而創造出一個對憂鬱症學生友善的學習環境。

台大校園是最有條件優先推動這些運動的地方，如果推行良好，將可帶動各大學乃至中學效尤。這不僅是一個精神心理衛生教育，更可提升學生同理心的素養。這些具有同理心素養的學生將來進入社會，不管身在何處，人際關係將更和諧，也會為自己、家庭、社會帶來無限的助益。

（作者為精神科醫師，台南市民）

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