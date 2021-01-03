自由廣場》中國青年談中共防疫

◎ 木下實

我最煩的一個詞就是「社會主義先進性」，什麼鬼東西都能扯到「社會主義」的優越性，最後再引導到莫名奇妙的「共慘襠」英明領導，這種荒唐卻稀疏平常的東西，就是中國臭名遠揚的「感恩教育」。我是個記仇的人，雖我暫時免於中共肺炎(COVID-19)，我卻不會忘記那些被共匪的宣傳機構給「忽略」的事情。

當武漢出現疫情的時候，李文亮不是第一位在網路上質疑的人，微博上不斷的刪貼砍keyword，使得本來可以更早反應的疫情，卻在「維穩」大旗下被欺瞞起來，還舉行了「萬人宴」，武漢的匪偽政府就是幾個人下臺的事情了？整個「維穩」體制還繼續執行下去，那下一個病毒帶來的浩劫，離這個世界不遠了！

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下次危機發生的時候，依舊是那個弊案叢生中共紅十字把持著物質分配。不愧為「希望工程」的好搭檔，汶川塌了學校就抓了家長。莆田系醫院(簡單說就是密醫，但是中國很特殊，是可以開醫院的)反而防護服不缺，就缺病人。口罩太多，可以賣給武漢市民換錢。大醫院連防護服都缺到要自己DIY，還忙著「被闢謠」，只能嘲諷「沒有短缺只是短時的困難啊」。堂堂社會主義也解釋不清楚愛心菜哪裡去了。一把掛麵吃了四天後，終於有武漢人不怕「外送」喊出了「假的，假的，全都是假的」。不過這也是有代價的，「開元公館」在維尼視察的時候是收到一塊大肉，只不過家裡也坐了個警察。什麼隔離都不管了，可不許「天子」被人當頭棒喝。好了，可以買點高價菜了，一顆大白菜五十元 (台幣230)，愛要不要，一周能送一次就很好了！

不過不得不說中國人的堅強，我後來質疑武漢解封的篩檢試劑(當時很多國家都有報道失靈的問題)，卻反而認為我在這個時候提出問題是想繼續陷害他們，讓他們繼續吃高價菜。大哥大嫂啊，我何德何能，可以扭轉中共指標式的決定？高價菜不是我賣的，你們怎麼不檢討將你們一律囚禁的共匪政權？

可能實在是壓抑太久了，也沒有收入太久了，社會的風氣是不希望大家談論疫情中負面問題，害怕再次被焊掉門口。能剩下的也只是宣傳，真相在我眼中漸漸模糊。敢於挑戰官方口吻的人，被「尋釁滋事」了，中國的SNS卻沒有鼓勵的聲音。能上法院已經算好的了，更早的陳秋實都生死未卜了。

中共政府在消滅別的觀點上做的夠絕夠徹底。封城中不準拍，火葬場不讓拍。好不容易佈置好的場景，BBC要跳出劇本，馬上被攔截了。好了好了，話都你中共政府說了算，不知道要編幾個「精神」來歌功頌德，造出什麼指示可以凸顯包子的英明領導。「學習強國」刷起來，宣傳典型造起來，心靈雞湯誦出來。這一場浩劫之後，問題都不見了，只剩荒誕馬屁存留。

我並不覺得中國經過這次疫情有什麼進步，反而重蹈覆轍，又喪事喜辦了一回。在無視那些「被忽略人口」怨魂之後，繼續嘲笑外國人不肯放棄他們的生活方式，覺得每個人都應該忍受那種無條件的禁閉生活。等到生活困頓時，才想起中共政府從來沒有發過什麼補助。原來你我都是可以被隱藏的低端人口。

（作者為曾來台灣當過交換學生的中國人）

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