新聞線上》柯文哲說怪怪的，害我心裡毛毛的。

記者莊榮宏

今天是元旦，回顧二○二○年中國武漢肺炎整得全球大亂，唯獨台灣生活如常，外國媒體甚至用「簡直荒謬」高度肯定台灣的防疫成果；在堅強防疫實力下，台灣各地緊鑼密鼓籌備跨年活動，不料前晚急轉直下，多位縣市長宣布限縮活動規模。

台北市長柯文哲則表示，桃園、基隆「突然一起」宣布跨年晚會改採線上轉播，他感覺「怪怪的」；柯這麼說，害我也跟著覺得怪怪的，只好試著理出幕後有沒有故意坑柯的陰謀。

請繼續往下閱讀...

從英國回台的變種病毒確診少年正住院隔離治療，桃園市衛生局長王文彥前天下午去醫院了解後，針對變種病毒的防疫等級和風險意識，認為都有提升必要；感受到強烈建議的桃園市長鄭文燦因而重新審視跨年活動，鑑於總統府已縮小元旦升旗規模，且桃園市已在跨年活動中投入龐大人力，增設大量醫護站，遂朝「限縮活動規模」方向思考，並著手連絡綠營從政同志。

新竹市長林智堅原本就沒辦跨年晚會，牽動不大，電話溝通順暢；與桃園市有長期熱線通話的基隆市，林右昌前晚六點多接到電話後雙方達成共同決定，並約定在八點同步宣布。

緊接著，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁都接到電話，黃偉哲評估後決定「大家一起過馬路」，翁章梁亦同，陳其邁因活動已箭在弦上，活動照辦但加強防疫；但幾小時後，阿邁也決定以防疫為重。

國境之南的屏東縣被誤以為沒辦跨年活動，未被連絡，但潘孟安很快掌握消息，主動宣布限縮。

台中市政府前晚七點多召開工作會報時有人得知此事，主動向桃園方面確認，稍後市長盧秀燕定調「配合中央」並宣布限縮規模。

和鄭文燦通完電話，林右昌認為有必要跟台北市打個招呼，以避免誤會，在六點多交代熟悉北市的幹部打電話，因柯文哲正在開內部會議，請對方轉報，並強調會在前晚八點宣布；新北市因侯友宜已延辦跨年活動，不另照會。

這就是前晚熱線連絡的來龍去脈，基隆市府既已事先照會北市府，柯文哲為何還要說「怪怪的」？

十年前國道三號七堵段因走山而活埋人車，正須安定人心，馬英九趕到現場卻說他心裡「毛毛的」，因而被嘲諷「哪壺不開提哪壺」。

聽到柯文哲說「怪怪的」，害我想起馬英九的「毛毛的」，心中不禁也覺得毛毛的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法