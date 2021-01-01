自由廣場》趁乾旱讓補助節水形成制度

◎ 張炎銘

旱災中央災害應變中心十二月二十九日決定，今年竹、苗、中部地區約二萬九千公頃一期作停灌，並自一月六日起，上述地區水情燈號由「減壓供水」的黃燈，調整為「減量供水」的橙燈。一般民眾或許感受不到兩者有何差異，但每月用水超過一千度的用水大戶及游泳池、洗車、三溫暖、水療業者一定會有感，因工商用水不像農業用水較具彈性，強迫節水一定帶來不便或損失。

二○一五年十一月至二○一六年二月底，經濟部曾以五億元預算補助民眾購買節水標章產品。個人認為，為何不在水情緊急時，再次推行此項補助？甚至形成制度，之後若某供水區的水情進入橙燈，則該供水區民眾除了減量供水外，可有購買節水標章產品補助，一來撫慰民眾的損失與不便，二來也能深化實際節約用水。

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自來水法修正公布實施後，馬桶及洗衣機已列為應具省水標章產品，意即廠商販售上述應具省水標章之產品時，如該產品未取得省水標章，將處以罰鍰，並令其限期改善；屆期未改善者，得按次處罰。因此，目前市面上馬桶、洗衣機都已有省水標章，但若無鼓勵誘因，馬桶、洗衣機仍堪用，考慮水價與產品價格，民眾會主動更換嗎？尤其是洗衣機，換裝較容易，若有數千元補助，不無小補，應可提高民眾汰換意願。

補助也不必如以前一樣，採齊頭式每件二千元。可將馬桶、洗衣機採不同補助，甚至不同等級標章產品可有不同補助額度。洗衣用水占生活用水的四分之一，具省水標章的洗衣機，可省水三十％以上，金級標章甚至可省水達五十％，標章金級產品因單價較高，又更具節水效益，應可補助更多。

趁著乾旱節水時期，補助民眾更換省水產品，不但可撫慰民心、展現政府推動節水決心外，還可促進相關產業發展，也確實減少民眾不必要的耗水，一舉數得。

（作者曾任水利署組長，著有《閱讀水庫行腳臺灣》）

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