社論》獨裁與民粹正在夾攻民主

最近幾年，中共不僅不再以一黨專政為恥，還將它宣傳成一種適合更多國家的體制，比起民主制度還要有優越性。（路透檔案照）

十二名港青八月偷渡途中，遭中國廣東海警局截獲，送往深圳關押，直到本月二十八日才開審。趁武漢肺炎危害國際，加緊對香港乃至「內地」的政治緊箍咒，十二名港青只是代表。內地更慘，從維權律師、公民記者到企業界，順習者生，逆習者亡。而港媒「亞洲週刊」卻焦點報導台灣的「民選獨裁」，不知道是不是巧合，獨裁，也是國民黨人對小英的封號，美豬進口行政命令在立院通過，他們且稱：「當獨裁成為事實，革命就是義務。」奇怪的是，中國的數位極權統治，在國際惡評如潮，那些人彷彿置若罔聞。

最近幾年，中共不僅不再以一黨專政為恥，還將它宣傳成一種適合更多國家的體制，比起民主制度還要有優越性。尤其是，隱匿武漢肺炎，危害國際社會，卻反過來強調中國專制防疫獲得成功，而歐美民主國家崇尚自由，反而淪為疫情的重災區。有個鮮明對比的畫面：歐美國家都想追究武漢肺炎的源頭，習近平對此想盡辦法拒人於千里之外，同時發動大內宣、大外宣、大逮捕，以迅速控制疫情來合理化專制手段，甚至再也不怕一黨專政家醜外揚，疫情蔓延期間制訂實施香港國安法，與普世價值直球對決。新疆的再教育營，也不怕西方國家十手所指。「就做戰狼又何妨」，生動刻劃出這位獨裁者的內心戲。

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西方的中國夢早該醒了。文革結束前，尼克森開始聯中制蘇，鄧小平總設計改革開放，更催化西方對中國的浪漫想像。不過，一九八九年天安門事件證明，民主國家領袖太過一廂情願。最近日本外務省公開一九八九年前後的文件顯示，當時日本政府反對各國一致對中採取制裁措施，主張「中國堅持改革開放政策也符合西方的利益，基於這一觀點，有必要敦促中國表明自身將成為國際社會也能接受的國家，各國應逐漸修復與中國的關係」。這樣的態度，與當時的華府決策雷同。顯然，所謂的改革開放，對西方國家產生極大的迷霧作用。

於今回顧，從一開始，西方國家對中國改變的期待值，就不在於中國接受普世價值，而是低標期待北京變成更有可預測性。於是，集體領導、任期制、接班人逐漸形成慣例，一黨專政也從硬威權向軟威權微調，加上世界工廠、全球市場的利益導向，韜光養晦的中國與資本主義全球化相安無事。不幸的是，事與願違。一黨專政，繼續向經濟、科技、軍事的大國邁進。根據歐巴馬的回憶錄，「如果沒有金融危機，我可能在中國貿易問題上採取更強硬的做法」。然而，中美即將到來的衝突，一直拖延到川普才拉開序幕。隨著衝突的擴大與加深，習近平的數位極權統治、中華民族偉大復興，其對西方國家、普世價值、國際標準的威脅也日益明朗化。

反觀，尼克森聯中制蘇到鄧小平改革開放，台灣仍未進入民主時代，當時國際的兩岸想像，局限於兩個威權政黨。一九九六年，台灣與中國的走向明顯背離，至今台灣已經完成三次政黨輪替。二○一八、二○二○，令人大開眼界的戲劇性變化，更將台灣的民主活力擺在世人眼前。再加上過去幾年印太戰略民主典範的定位，過去一年民主防疫成功的故事，此刻還將台灣與獨裁連結在一起，所謂的「香港關智英（避談北京關智英）、台灣關中天」，在民主國家、國際媒體幾無共鳴！尤其是不敢批評習近平獨裁進階，反而給台灣扣上獨裁帽子的人，只會讓人不得不懷疑他們的政治光譜。

台灣的民選政府，不是不能批評，也當嚴加監督、鞭策，使其忠實遵守人民意志、國家利益。民選政府第二任，接班問題、權力腐化等，都可能導致螺絲鬆脫現象，必須緊盯。而諸如美豬進口等重大決策，廣泛牽涉到經貿、外交、國防，不是只有食品一個面向。整體考量到國家利益，特別是台灣不可忽視的存亡絕續，同時兼顧國內業者與消費者的健康福祉，凡此都是可以透過政策辯論越辯越明的問題。不此之圖，「有政治人物散播不實資訊」（AIT聲明），有醫師將萊劑的毒性從搖頭丸的四分之一放大至二百五十倍，立院多數通過決議也稱之為獨裁。幾個月的勞師動眾，國民黨支持度依舊低迷，何苦來哉。

台灣的民主，內部的威脅來自選舉遭主流民意淘汰，卻以民粹操作民生議題，企圖干擾民選政府強化因應外來危機的佈局。二○一八年韓流暴起暴落，已經驗證此路不通。或許美豬是個不錯的戰場，但猛打美豬，罔顧舉世關注的中國獨裁併發症，以及台灣的國家總體風險，這樣的論述與行動可能需要調整一下。否則，有心顧民生，結果卻顧人怨，那就虧大了。

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