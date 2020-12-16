自由廣場》設立資安卓越中心，就可卓越嗎？

◎ 吳瑞北、林宗男

立法院正審查「台灣資安卓越深耕計畫」兩年期前瞻特別預算，政府正視我資安實力積弱問題，值得肯定。為了響應蔡總統資安即國安政策，教育部兩年前在台、清、交和中山等四校設資安研究所碩士班，但卻未同步增加其師資員額、教學經費和教學設備與空間。四校老師基於使命感而增收學生，但在資源未到位下，無論是實務技能訓練或是人才供給，顯然無法達到各界對資安人才的需求。

依政府近期頻頻對外宣稱，重點在於成立「資安卓越中心」法人。而兩年預算八．一八億元佔全部計畫的六成，聲稱可解決資安人力缺口，並成為亞太高階資安人才及技術創新基地，惟中心並無招收正規生的管道與教學能量，而培育較多資安人才的大學反遭晾在一旁。計畫中每年只編二千一百萬給教育部，勢必造成學界不平之鳴！

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此外，中心所提「發展資安科技」含半導體及資通訊產業供應鏈安全關鍵技術與關鍵（核心）資安研究，如何發揮國家政策重點與任務導向功效？何人有權責判定某資通安全議題屬於或不屬於關鍵範疇？更有甚者，僅著重量子密碼與後量子密碼，未考慮國際趨勢如RSA年度大會2020 Security Trend Report提到的Cybersecurity十大趨勢，和NASCIO與Deloitte所做年度 Cybersecurity Study。兩重大議題均予以跳過，未提議題卻當成核心，很難期待如此能達成 「卓越」；全方位資安防禦除了著重資安技術自主研發外，更需發展「情報」體系，常見的零日攻擊，正是運用情報不對稱所造成的攻擊，但中心也未正視。

由此，此項資安計畫的內容和預算，顯然未通盤考量資安與產業發展的重要性與急迫性，勢將排擠其他重要資安議題，對整體資安發展弊大於利，而此「弊」在對岸虎視眈眈下，將有嚴重後果。呼籲立委能予以正視，大幅增加教育部和科技部預算，將研究能量回歸科技部，公開徵求學界英雄好漢參與資安研究，鼓勵發展以數位政府、強韌國安、醫療、金融、智慧城鄉和製造等跨領域應用，才能真正達到培育人才和厚植資安國力的目標。

（兩位作者均是台大電機系教授）

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