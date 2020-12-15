自由廣場》落石邊坡應積極防治

◎ 拱祥生

台鐵東部幹線瑞芳至猴硐間因連日大雨造成邊坡崩塌，經台鐵局不眠不休努力，十四日恢復單線雙向通車，昨天全線恢復正常。但台鐵仍有廿五處邊坡因過高、易淹水，無法使用工程手段改善，將導入預警及維護管理系統，讓災害來臨之前，就能先讓列車知曉及時煞車，保障人車安全。這些邊坡大多是落石災害路段，加上基隆、中橫近期也有落石災害產生，除了瑞芳猴硐邊坡整治，如何降低落石邊坡風險，成為鐵公路與各縣市道路主管機關應該關心的課題之一。

邊坡落石主要發生在岩石邊坡，特別是砂岩、頁岩邊坡地質條件下，因為差異侵蝕讓頁岩在地形上凹陷，砂岩部分懸空，如遇到大雨或是地震，就發生落石。配合較高、陡邊坡，其坡地岩石量體具較高之重力位能，造成落石的機率，坡面高度愈大，其發生落石的潛能也愈高，這也說明為何新聞的落石畫面，都看到高陡落石從天而降。邊坡落石也大多發生在逆向坡、地形外凸路段、地表植生稀疏及同一路段。

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落石常見三類防治對策，包括：一、穩定工法︱減少落石破壞驅動力；如將落石撥除或是開炸移除；或是在落石下方以牆垛支撐。二、防護工法︱避免掉落岩塊到達道路或人車；如掛網岩栓護坡工法係由高拉力硬鋼線網與岩栓錨碇設施，共同組成落石邊坡穩定系統；或是明隧道工法。及三、監測與預警，常用於鐵路邊坡，但是會讓列車行駛處於高度緊張狀態。補強實務應該根據該路段落石災害調查與邊坡致災因子評分後，妥善選用單一或複合工法，以降低落石邊坡防治後的風險評分。

不論選用工法種類，落石邊坡主要殺手也包括降雨，特別是前期降雨量，也就是落石發生在連續大雨後，而非是最大尖峰降雨發生時，近期中橫落石就是一例。要降低降雨對於落石邊坡的影響，地表逕流與雨水入滲控制工法，則應落實工法應該注意之處。

不管鐵路或是公路，面對年輕活潑的地質環境，相對於人類有限生命可能一至二年碰到一次落石畫面，大多數時間並不有感。惟相對於百萬年尺度的地質年代，則較部分歐美老年地質活躍許多，相關部門應積極整治才是上策。

（作者是土木技師、大地技師）

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