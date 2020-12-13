自由廣場》台大還需要物理系、理學院和生命科學學院嗎？

談前校長的「科學」

◎ 林志忠

最近台大前校長李嗣涔教授出版一本《撓場的科學》，並有相關影片談論所謂《人類的下一步！廿一世紀的「撓力文明」即將興起》。我的個人意見如下：

我之所以不相信李教授的特異功能與靈異宇宙論，是在聽了他的兩次演講之後。一次是一九九○年代中在台大物理系，一次是二○○六年在吳健雄科學營。要言之，一是李教授的「實驗」過程不符合幾百年來建立的科學規範，即測量過程疏漏不嚴謹；二是「樣品（測量對象）」數目有限（極稀少），缺乏「不可駁斥的統計數據」。

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一般民眾相不相信超自然現象是個人問題，李教授的問題則是他刻意套用「科學」及「物理」的語言宣講他的超自然現象，更且每次掛著台大甚至台灣學界領導人的招牌。

（套句胡適的話）「我的朋友」台大物理系高涌泉教授在〈自然科學的邊緣與本質〉一文中說：「沙根（Carl Sagan）了解為何偽科學比科學容易出現——因為它不講究證據，立論水準寬鬆。他也了解為何偽科學如此受歡迎——因為它迎合人們的幻想，滿足人們心靈的飢渴，而且允諾永生。儘管如此，沙根仍堅持只有科學才是人類未來希望之所在。」

高教授文中接著說：「所以物理學家並不會把這些（超自然）實驗當一回事，除非它們可以（一）被重複，（二）由獨立懷疑的研究者來做，（三）在嚴密的保護之下進行（以免欺騙），（四）有不可駁斥的統計數據。」

我的個人看法是：近代科學的發展，涵蓋／解釋不了宗教、道德、價值等領域。所以，想要提倡宗教、道德及價值等領域者，宜另外尋找一套有說服力的語言，而避免套／冒用「當代顯學」科學的語言及外衣——它們是兩條平行線，各自滿足了個人人生的不同面向，並（同心協力）保障了人類群體的長期生存及發展。

（作者為交通大學物理研究所及電子物理系教授）

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