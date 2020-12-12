自由廣場》從「熔噴不織布」看日本疫情

◎ 連佩瑩

十二月七日日本內閣西村大臣於新冠疫情記者會中強調疫情嚴峻，導致醫療人力不足；藉超級電腦「富嶽」高速運算模擬出不同材質類型口罩，表現出不同的防護效果：布口罩為十七％，不織布口罩為四十七％，N95口罩（主材質：熔噴不織布）為七十九％。這是日本內閣自疫情以來，首次以ＡＩ數據具體說明「布口罩」和「三層式熔噴不織布口罩」之預防效果的差異。

台、日都有戴口罩的習慣，為何日本疫情如此嚴重？其中或因台日使用「不織布口罩」的不同：

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一、口罩中是纖維的實體物理遮蔽效果佔三成，六成以上防護力靠口罩裡熔噴不織布的「靜電濾效」。台灣實名制口罩皆有靜電濾效的中間層熔噴不織布。日本雖有布製的、防塵、防花粉等不同材質口罩，但有「熔噴不織布」的卻相對少數；因缺乏熔噴不織布就沒有靜電濾效，無法以靜電力「抓住」如新冠病毒近0.12µm（微米）的微小物體；N95口罩的高濾效也是來自熔噴不織布。台灣熔噴布具特有技術和駐極配方，可做出即使存放五年後，靜電濾效之衰減僅小於一％的長效高級熔噴不織布。

二、國民健康戰略物資高度仰賴外國輸入：日本全國防疫物資口罩依賴由單一特定國輸入比例高達八至九成，且此類口罩品質常得不到可靠第三方檢驗認證。十月時，美國ＦＤＡ就拒絕中國KN95口罩進入全美醫院體系，此或與熔噴布品質問題有關。

三、台灣熔噴布產線充足：台灣政府在疫情初期將熔噴布產線由十至十五條，擴充到四十至五十條；約台灣人口之五倍的日本，是否也該等比例增至兩百至兩百五十條？今年日本經產省公布補助的三十多家口罩廠，僅三家提到製造熔噴不織布，迄今如未足數增加，恐此戰略物資是不足的。

有合格熔噴布層的口罩產業鏈，乃真正能提供「國民健康安全戰略物資」的防疫產業。建議日本政府扶植在地口罩廠時，應確保建立足夠的合格熔噴布產線，從醫療供應鏈自主化來維護國民的健康安全。因早期台灣熔噴布技術與設備深受日本影響，飲水思源，台灣願意分享專業經驗與技術，希望能助日本將此國安戰略產業在日本境內迅速復活！台日友好團結，一起克服新冠肺炎！

（作者為經濟部中小企業處「飛雁計畫」女性創業大使）

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