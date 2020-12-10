新聞線上》國際人權日追念江鵬堅

記者陳杉榮

今天是國際人權日，十二月十五日是民進黨第一任黨主席江鵬堅逝世廿週年，「一屆立委，終身黨外」、「民主雄獅，台灣鯤鵬」，外號「椪柑」的江鵬堅爽朗的笑聲，堅毅的眼神，聲嘶力竭的吶喊解除戒嚴、國會全面改選的圖像，依然迴盪在龍山寺，以及中正廟的廣場。台灣已走過抗爭，走向競爭，政黨政治獲得國際社會肯定，但橫亙在台灣面前的挑戰，其艱險絕不下於上個世紀。

民進黨二度執政，蔡英文政府踏出穩健的步伐，「完全執政」終結了國民黨的黨國體制，可是，台灣人民也發現，民進黨政府同時顯露出執政的驕傲，以及睥睨一切、敵視異己的傲慢，掌握權勢的意念高於理念的信守，「我們都是執政黨」，成為權力共犯的代名詞。這是三十多年前創黨時期所無法想像，權力的腐化難道是一種政治上的宿命？

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江鵬堅在一九八三年當選增額立委，一九八四年出任台灣人權促進會首任會長，一九八六年擔任第一任民進黨主席。律師出身的他，堅持「法治國」的理念，在「美麗島事件」之後，政治環境依然風聲鶴唳的年代，他橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛，以有限的時間和資源，投入救援政治犯、打破黑名單、要求解除戒嚴、推動國會全面改選、平反二二八等活動，追求公益的台灣社會，建立民主的政治環境，議會和群眾路線並進，為台灣的民主自由和政黨政治奠定基礎，跨越了國民黨一黨專制的歷史鴻溝。

一九九六年大選，和彭明敏搭檔參選副總統的謝長廷有次和記者閒聊，他略帶一點「顏色」的說，外界都說國民黨很強，不知道民進黨其實也很強，「我們有鵬堅，也有長廷（意為挺），都很強」，意在言外。現在民進黨表象上很強，但缺少了江鵬堅時代的「氣」，正氣、義氣、養氣、重氣。

懷念江鵬堅，寂寞英雄，剛烈男兒，「椪柑」雖已離世廿載，他做為民主進步衝鋒之矛、捍衛弱勢族群之盾的正氣和義氣，俠義風格讓人追念。台灣正遭逢中國的步步進逼，北京的集權統治與自由人權背道而馳，香港殷鑑就在眼前，在批判中國踐踏人權的同時，民進黨政府更不能背叛民主，踐行「程序正義」是民主政治的核心價值，永不能忘，這也是紀念江鵬堅最好的方式。

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