社論》二○二○最糟糕的是什麼？

「時代雜誌」的封面，二○二○打上紅色叉叉，史上最糟糕的一年。不過，二○二○最糟糕的是什麼？才是重點。

武漢肺炎這個眼前災難，很糟糕，但那是最糟糕的嗎？現在看起來好像是，確診超過六千八百萬，死亡超過一百五十五萬，真的非常糟糕。但疫苗問世、時間拉長，來日回顧起來可能未必是。武漢肺炎的始作俑者中國，正在醞釀一種新的世界圖像。中國的人權狀況包括香港、新疆及每個社會角落正在加速惡化。尤其是，此時此刻，正值美國政權交接時期，北京積極利用空窗期進行測試，企圖蒐集各國對強國夢行動反應的大數據。如果大數據顯示，狼性可以令人低頭，那麼它鐵定變本加厲，趁美國新政府上軌道之前，把中國標準設定成國際標準。

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此所以，最近大家都看到了，眼見川普可能連任受阻，北京便在國際超前部署，企圖形塑一種國際框架，讓拜登乖乖接受入場規則。王毅訪問日韓，以老大的姿態政令宣導。RCEP，儼然要把美國排除在亞太的局外。香港國安法軟土深掘，不把民主人士一網打盡誓不罷休。澳洲，則成為打亂五眼聯盟、印太戰略包圍的弱腹部。針對印度，中國聯合巴基斯坦，隨時準備開闢雙戰場。當然，還有軍機、軍艦、軍演持續襲擾台灣，測試印太戰略的虛實。戰狼，其實是一批餓狼到處在找獵物，大一點的打不過便先找小一點的。

香港，現在正在這批餓狼的胃裡被反芻，不斷地被強酸折磨消化，以滿足餓狼對獵物的幻想。當然，這批餓狼不會滿足於幻想，它同時也在覬覦不遠的另一個小獵物，台灣。而餓狼的野心不小，志在追求全球性霸權，企圖以中國標準橫走天下。武漢肺炎之亂一年，大家應該不難發現，世衛早已淪為中國的支部，中國標準透過世衛主宰疫情話語。加上多年來的紅色滲透，華爾街、好萊塢、矽谷、推特等社交媒體，彷彿中國的利益共同體，強硬對中的川普竟因此陰溝裡翻船。美國式民主的自殘，顯示北京全球佈局的廣度與深度非比尋常！

過去幾年，美中世紀交鋒，北京儼然屈居下風。不料，一場詭異的武漢肺炎，打亂了川普的戰略部署，民主世界受創嚴重，主要國家自顧不暇。習近平則以專制防疫成功睥睨全球，冷眼旁觀對手川普面臨疫情蔓延，最後有可能輸掉這場非典型的美國總統大選。進而，北京還反譏美國不夠格談民主自由。假使習近平逃過二○二○這一劫，美中關係、台美關係乃至強國夢，皆可能重開機。習近平，對外對內穩住陣腳，那麼「習特勒」的幽靈，恐將描繪極端恐怖的世界圖像，香港只是前菜而已。果真如此，那就是二○二○最糟糕的事。

川普受挫，敗在哪裡才是重點。美國國內矛盾，盟邦各行其是，都存在一個共同的盲點，那就是，存有一種慣性思考，把「中國特殊國情」當作常數，只能接受它當作前提，不能要求它接受普遍性，所謂的「交往」、「接觸」，先天存在不對稱的盲點。有一種天真認為，可以透過經貿改變中國，於是對它的特殊國情包容有加。六四屠殺不以為意，於是一黨專政進化到數位極權主義。輕信一國兩制承諾，造成今日香港國安法殺無赦。加入世貿，也可以將承諾放在遙遠的未來。RCEP才簽，馬上對簽約國澳洲下重手。民主國家漸漸恍然大悟了，但早知如此何必當初？

以經貿改變中國，乃至全球議題需要中國合作，堪稱西方的自我麻醉，演變成經濟利益壓倒人權關懷，更令北京平白獲得反噬西方的籌碼。拜登的治國理念，不無可能自己跌入這種陷阱。罪惡的深淵，就在「中國特殊國情」迷思。西方挹注中國發展經濟，中國利用經濟成長收買第三世界，敲詐竊取智慧財產，乃至紅色滲透民主國家，遂致當前國際秩序之螺旋下墜，而它對全球議題的承諾從未實現，武漢肺炎隱匿疫情嫁禍國際，便是近例。經貿改變了中國？還是改變了西方？於是，市場准入、經貿籌碼、利益輸送、賄賂收買等，正在為習近平鋪陳新的世界圖像。一帶一路，亞投行，中國製造二○二五，十四五規劃，二○三五遠景目標，終極行動便是「備戰打仗」。二○二○，如果事後證明是「習特勒」戰狼全面出征的開始，那真的是非常糟糕的一年！

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