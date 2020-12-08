自由廣場》一車四口的人倫悲劇

◎ 李芳遠

「幸福的家庭都一個模樣，不幸的家庭則各有各的故事。」日前高雄發生人倫悲劇，一家四口陳屍在車內，初步研判無他殺嫌疑，父親五十七歲失業，五十二歲母親罹癌，兒女均是智能障礙者，或許這還不是最悲慘的家庭，但也相去無幾了。

筆者幾年前曾經帶過一位輕度智障的學生，哥哥是重度智障，媽媽從小就拋夫棄子離家出走，父親打零工，收入不穩定，也是屬於極弱勢家庭。筆者看到的是，學生在校各項費用幾乎全免，每個月有中低收入戶補助及各項助學金挹注，如果省著點用，維持基本溫飽應不成問題，但這樣的弱勢家庭，究竟要補助到什麼程度才夠，我看到父親每天給這名智障生一百元當零用錢，但他只顧滿足當下慾望，花了上百元吃早餐，身材圓滾滾，政府給的補助，父親並沒有善用，這樣的補助已經失去美意與初衷，萬一家長帶子女走上絕路，社會一味地指責政府沒有伸出援手，是不夠公允的。

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將心比心，這樣的家庭悲劇如果發生在我身上，妻子罹癌不久人世，等到有一天也老去，留下子女誰來照顧？就算有社工介入，維持基本的生活需求，為人父母怎捨得無謀生能力的兒女在人間存活，所以我完全沒有指責這對父母的想法，心中只有遺憾和不捨。

這個世界每天都有悲劇發生，但從來不缺批判，有能力的人多付出一些、多關心身邊的親戚、朋友、同學、同事，或許因為你的一句關切，世上就減少一些悲劇，同時心存感恩，你的優勢從來不是理所當然，只是你出生在一個比別人健全的家庭而已，不是嗎？

（作者現職國中教師）

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